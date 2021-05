Rubén Castro se hizo conocido a través de sus redes sociales durante los últimos meses, debido a ser el primer hombre en España en dar a luz a un bebé. Él es un hombres trans y contó a través de su cuenta de Instagram todo su proceso.

Rubén tiene 27 años y se define así mismo como una persona transmasculina no binaria. “No utilizo ni me gusta que utilicen conmigo los términos transexual o transgénero, soy una persona trans. No he “nacido mujer”, me lo asignaron, no creo en los discursos biologicistas. Sí creo en la diversidad de los cuerpos e identidades”, dijo en una de sus publicaciones.

Todo su embarazo lo fue compartiendo con sus más de 10 mil seguidores, quienes han mostrado su apoyo y agradecimiento por viralizar su situación. “La visibilidad tiene esta otra parte que podéis leer en los comentarios de todas las noticias que se están publicando sobre mí. La parte no tan bonita, delicada, arriesgada… por eso valoro cada comentario positivo como si fueran mil”, expresó el joven oriundo de Madrid.

Además, ha hecho parte a sus seguidores desde el positivo del test (tras “5 ciclos, 3 inseminaciones y 2 negativos”, como él mismo compartió), hasta sus ecografías o las clases preparto. Su historia se ha convertido en pionera, y Castro no ha dudado a la hora de alzar la voz en defensa de los nuevos modelos de paternidad.

No obstante, su punto máximo de alegría llegó el pasado fin de semana, cuando dio a luz a la pequeña Luar. “Perdonen el silencio, la ausencia y el no contestar a sus mensajes, estaba dándole la bienvenida al mundo a esta preciosidad que tengo por hije. Finalmente decidió que el 1 de mayo era buen día para salir”, fue el mensaje que Rubén publicó, acompañado de una tierna fotografía de su hija.

La publicación cuenta con más de 5 mil me gustas y una serie de comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores, donde además Rubén manifestó que “ha sido lo más difícil y deseado que he vivido hasta ahora. La aventura solo acaba de empezar“.

El joven realizó también un documental contando su historia, el cual se titula “Papá gestante” y está disponible en su cuenta de Instagram.