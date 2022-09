Sam Felstead se encontraba durmiendo cuando su gato, Billy, la despertó y aparentemente, se dio cuenta de que estaba completamente transpirada. Algo no andaba bien.

La situación ocurrió a eso de las 04:30 horas de la madrugada, cuando Sam vio a Billy maullando fuertemente sobre su pecho. “De repente me desperté en las primeras horas cubierta de sudor y no podía moverme”, dijo a New York Post.

Fue en ese momento que la mujer notó de que no podía moverse y que tenía un fuerte dolor punzante en el costado derecho de su tórax, por lo que, decidió llamar a su madre Karen.

“Tenía un dolor de espalda muy fuerte y mi lado derecho se sentía muy pesado y extraño (…) No podía moverlo. Tampoco podía ponerme de pie y estaba muy mareada cuando me levanté”, detalló.

Karen, muy preocupada, decidió llamar a una ambulancia, pero le dijeron que debía esperar aproximadamente dos horas para que la fueran a buscar, así que ella misma la llevó al establecimiento de salud.

Fue en el hospital que los médicos le dijeron a Sam que había sufrido un ataque cardíaco leve y que una de sus arterias se bloqueó. En consecuencia, se tuvo que someterse a una angioplastia, un procedimiento para abrir vasos sanguíneos y que por lo general se utiliza un globo especial.

“Tuve que tener un globo en mi arteria para abrirla nuevamente”, señaló.

Reencuentro con Billy

Luego de estar tres días hospitalizada, se fue a su casa y se reunió con Billy, quien -según ella- no mostró mucho interés en su regreso.

Sin embargo, está agradecida de que su gato la despertara, ya que aseguró que si no hubiera sido por él, ella, quizás, no estaría con vida.

“Estoy agradecida, porque no sabía si me habría despertado (…) Mi alarma [no sonó] hasta dentro de dos horas, así que quién sabe si me habría despertado”, indicó.

“Billy le salvó la vida”

La experta en comportamiento felino, Lucy Hoile, explicó a BBC que el gato notó cambios de respiración en Sam, situación que le habría provocado estrés y por lo mismo, reaccionó frente a la situación.

“Podría ser que el hecho de que saltó sobre ella y maullaba era una señal de su ansiedad (…) Creo que probablemente le salvó la vida porque eso fue lo que le permitió obtener ayuda médica, pero no seguiría el camino de decir que lo hizo a propósito”, manifestó

Por su parte, Sam deberá seguir un tratamiento con medicamentos por un largo periodo.