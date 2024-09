A la hora de viajar, saber cuáles son las líneas de buses con más multas del país podría ser información valiosa, para quienes quieran transportarse de forma segura.

Cada año se espera que miles personas viajen a distintos puntos del país durante Fiestas Patrias, aprovechando los días libres.

Para todos esos próximos viajeros, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entregó datos acerca de cuáles fueron las mayores infracciones registradas en Chile durante el primer semestre de 2024, y las empresas sancionadas.

Se trata del informe 22° ranking del MTT, el cual reunió datos a partir de fiscalizaciones a 2.942 buses, que representan el 79% del parque de este tipo de vehículos en el país, y que llegó hasta los 3.724 a junio de 2024.

Según detalla el balance, se aplicaron 22.776 controles durante ese periodo, en el cual se fiscalizó a 122 empresas nacionales. En total se constataron 2.791 infracciones por faltas a las condiciones técnicas y de seguridad.

Estas fueron las multas más registradas:

Parabrisas y ventanas: 18,6%.

Sistema de luces: 18,1%.

Otras que afectas a las condiciones técnicas y de seguridad: 11,8%.

Dispositivo de control de velocidad: 9,6%.

Cinturón de seguridad y asientos: 8,4%.

No mostrar video con recomendaciones a pasajeros: 7,2%.

Falta Documentos Bus/Conductor: 6,57%.

Extintor de incendios: 6%.

Neumáticos: 5,4%.

Placa patente ilegible o en lugar no reglamentario: 3,46%.

Estaciona/Circula vía no autorizada: 2,45%.

Limpiaparabrisas en mal estado: 1,84%.

Transportar pasajeros de pie: 0,27%.