“Godzilla y Kong: el nuevo imperio”, la nueva película del director Adam Wingard llegará muy pronto a los cines chilenos. Se trata de la quinta entrega del “monsterverse”, el universo cinematográfico compartido de los icónicos monstruos gigantes.

La primera película de la franquicia, “Godzilla” se estrenó en 2014. A esta le siguió “Kong: La Isla Calavera” en 2017 y “Godzilla: King of the Monsters” en 2019.

El 2021 se estrenó “Godzilla vs. Kong”, la cual fue un éxito rotundo de taquilla durante la pandemia, ganando $ 468 millones en todo el mundo. Ahora, su secuela, “Godzilla x Kong: The New Empire”, deberá probar si está a la altura.

La fecha de estreno de la película en Chile está programada para el 28 de marzo, donde ya hay cadenas de cine que tienen habilitada la preventa.

La película dura 114 minutos y está clasificada para una audiencia de mayores de 14 años. Cabe recordar que esta no es la misma película que fue premiada en los recientes premios Óscar, llamada “Godzilla: Minus One”. Eso sí, se dice que la película de Wingard tiene un homenaje muy específico a esta.

Sinopsis de “Godzilla y Kong: el nuevo imperio”

“Una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo”, relata la sinopsis oficial.

“La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.”

Puedes ver el tráiler oficial de “Godzilla y Kong: el nuevo imperio” a continuación: