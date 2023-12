Luego de las aperturas de los cines en el 2022, este 2023 llegó con grandes expectativas de estrenos y producciones cinematográficas como Barbie, Oppenheimer y Super Mario Bros, pero, ¿cuáles fueron las películas más taquilleras de este año?

Vale recordar que la taquilla, o box office de una cinta, se mide según los ingresos generados por el número de espectadores o entradas vendidas en las salas de cine.

Barbie: la película más taquillera del 2023

“Barbie”, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, superó la cifra de $1.441 millones de dólares en taquilla internacional este 2023, posicionándose en el primer lugar del listado

Del total, el 44,1% de sus ganancias fue generada en Estados Unidos, según el portal Box Mojo Office, mientras que un 55,9% provino de las salas de cines en el resto del mundo.

El filme representa una mirada crítica de su directora Greta Gerwig, en un mundo donde Barbie, la mundialmente famosa muñeca de Mattel, sale de su mundo perfecto en compañía de Ken, para descubrir una mirada patriarcal en la realidad.

Aunque la cifra posiciona la película como la más taquillera del año, “Barbie” no superó los más de $2 mil millones de dólares que recaudó el filme “Avatar: The Way of Water” en el 2022.

Super Mario Bros y Oppenheimer en el segundo y tercer lugar

La lista de las películas más taquilleras a nivel global en el 2023 tiene en segundo lugar al filme “The Super Mario Bros. Movie” con más de $1,361 millones de dólares recaudados en la taquilla.

La producción protagonizada por las voces de Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Chris Pratt (Mario), Jack Black (Bowser) y Seth Rogen (Donkey Kong) superó varias expectativas, su proyección en salas de cines se extendió por meses, e incluso, tuvo un reestreno en septiembre pasado.

El tercer puesto lo ocupa la única cinta que se pensó que podría hacerle el peso a “Barbie” y que incluso se estrenó el mismo día. Se trata de “Oppenheimer”, que obtuvo $952 millones de dólares acumulados en taquilla en el 2023.

Las películas más taquilleras del 2023 y dónde verlas en streaming

Del listado de las 10 películas que mayor recaudación tuvieron en el año gracias a la venta de entradas, son varias las que están disponibles en diversas plataformas de streaming.

Eso sí, algunas se encuentran disponibles en las mencionadas plataformas, pero con pago previo (de arriendo o de compra).