"Diálogos que escribiría mejor Chat GPT": Aquaman 2 no convence a los críticos ni a la audiencia

Aquaman 2 es el último bastión de lo que fue el intento de DC por revivir las películas de sus personajes. Tras la salida de Zack Snyder, todo fue cuesta abajo, lo que se intenta frenar con la incorporación de James Gunn.

A pocos días del estreno de la película, ya salieron las primeras críticas de medios y especialistas.

Según la página Rotten Tomatoes, la calificación fue del 36% para la película (que no logró grandes cifras en taquilla), mientras que la audiencia le dio un 79%.

A continuación, dejaremos algunas reseñas de críticos (recogidas por Rotten Tomatoes y Tomatazos) respecto a la película, marcada no solamente por la crisis en DC, sino también por la polémica en torno a Amber Heard y su ruidoso divorcio con Johnny Depp.

comillas

Diré esto de Aquaman y el Reino Perdido, la secuela de Aquaman de 2018 en la que se lleva tiempo trabajando y que está protagonizada por Jason Momoa en el papel principal: Me he reído bastante. ¿Importa que las partes más divertidas no tuvieran que serlo? La verdad es que no.

- Esther Zuckerman, Bloomberg News