Se trata de una de las películas más taquilleras de los últimos años. ‘Oppenheimer’ se consolidó junto a ‘Barbie’ como uno de los filmes mejor recibidos de este 2023.

Después de cuatro meses de su estreno en cines, la película ya está disponible en plataformas digitales para quienes deseen comprarla.

En Amazon Prime Video, ‘Oppenheimer’ está a un valor de $9.900, mismo precio que en Apple TV.

También es posible encontrarla en Google Play Películas, pero a una suma mayor, por $13.000.

Oppenheimer is yours to own on 4K, Blu-ray™, and Digital November 21. Christopher Nolan’s global blockbuster premieres at home with over 3 hours of special features. pic.twitter.com/qUJRCwPoUC

— Oppenheimer (@OppenheimerFilm) October 17, 2023