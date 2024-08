Qué significan las etiquetas de lavado de ropa: aprende a leerlas para no dañar tus prendas

Todos tenemos esa prenda nueva o usada que queremos cuidar para mantenerla en el tiempo. Conseguirlo es un camino complejo, pero entender el lenguaje de las etiquetas de lavado de ropa es un paso clave para preservarlas y evitar un deterioro precoz.

Seguro que al menos una pieza de ropa de tu armario tiene motas o presenta un color más opaco en comparación a la primera vez que lo compraste. Aunque a veces la calidad misma de las telas es uno de los factores que explican los cambios, el tratamiento que damos a la prenda también dice mucho sobre el desgaste.

La temperatura del agua, los químicos de los detergentes y suavizantes, el cloro, la lavadora, el secado; todos son determinantes a la hora de preservar una camisa o un vestido durante el proceso de limpieza.

Andrew Groves, director del curso de diseño de vestuario en la Universidad de Westminster, comentó a la BBC que lavar la ropa tan frecuentemente acorta su vida útil, lo cual deriva en que las personas acaben comprando una nueva pieza, lo que a su vez genera un problema medioambiental.

Y es que la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo. De acuerdo a datos de Naciones Unidas, citadas en una publicación de la Universidad de Chile, el rubro genera el 20% de las aguas residuales del mundo, y es culpable del 20% del desperdicio total del agua.

Además, se responsabiliza al sector textil del 10% de las emisiones de carbono para un área que termina con un 73% de prendas botadas a la basura, que da lugar a masivos vertederos de ropa como el de Atacama, puesto que solo el 1% se recicla.

Cómo entender las etiquetas del lavado de ropa

En las últimas 6 décadas, distintos países y organizaciones han diseñado diferentes etiquetas de lavado para proteger la ropa durante ese proceso de limpieza, desde símbolos a resaltantes colores que ejemplifiquen cuál es el correcto manejo que debería usarse.

La más utilizada y reconocida en el mundo es la simbología que estableció la Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación Textil, GINETEX, fundada en París en 1963. Aunque el pictograma se masificó y lo contienen la mayoría de las etiquetas cosidas a la ropa, resulta difícil interpretarlas, puesto que carecen de texto que indiquen la recomendación o advertencia. Conoce algunas de ellas a continuación.

Lavado

Hay diferentes opciones de etiquetas para el lavado de ropa, pero todas están representadas por un mismo ícono base: un recipiente con agua, que puede variar según el símbolo en su interior.

Lavado a ebullición a 95°C: El recipiente tiene el número 95 en el interior. Simboliza que el lavado es exclusivo para algodón o lino, blancos, aptos para hervir, teñir o estampar. Llena el tambor completamente. Establece un programa de lavado adecuado (ciclo de lavado normal). Trata previamente las manchas difíciles.

Lavado a ebullición a 70°C: El recipiente tiene el número 70 en el interior. Simboliza que el lavado es exclusivo para algodón o lino, blancos, aptos para hervir, teñir o estampar. Llena el tambor completamente. Establece un programa de lavado adecuado (ciclo de lavado normal). Trata previamente las manchas difíciles. Método de ahorro de energía.

Lavado en color “Easy Care” a 60°C o 50°C: Si hay una línea bajo el ícono, indica que se debe reducir la cantidad de ropa lavada. El tambor no debe estar lleno en más de dos tercios. Establece el programa de lavado adecuado (lavado cuidadoso). Pre lavado solo si los tejidos están muy sucios. Evita girar durante períodos cortos solo para minimizar el riesgo de arrugas.

Lavado en color a 60°C, 50°C, 40°C, 30°C: Si el símbolo no tiene una línea bajo el ícono, entonces se refiere al lavado de artículos de color que no deben lavarse a temperatura de ebullición, por ejemplo, de algodón, modal, poliéster y tejidos mixtos.

Proceso suave a temperatura máxima 40°C: Aparece una línea bajo el símbolo, pero se refiere a lavado y aclarado con acción mecánica reducida y centrifugado corto. Colada: artículos en modal, viscosa, poliacrílico, poliéster y poliamida. Reduce la cantidad de ropa. Pre lavado solo con colores sólidos. Evita centrifugado o centrifugado corto.

Proceso muy suave a temperatura máxima 40°C: Tiene 2 líneas bajo el ícono para representar que se trata de artículos de lana lavable a máquina. Este ciclo de lavado asegura un tratamiento mecánico muy reducido. Reduce sustancialmente la cantidad de lavandería. El tambor no debe estar más de un tercio lleno. Selecciona un programa de lavado adecuado.

Proceso suave a temperatura máxima 30°C: Aparece una línea bajo el símbolo y se refiere a lavado y aclarado con acción mecánica reducida y centrifugado corto. Colada: artículos en modal, viscosa, poliacrílico, poliéster y poliamida. Reduce la cantidad de ropa. Evita centrifugado o centrifugado corto.

Proceso muy suave a temperatura máxima 30°C: Tiene 2 líneas bajo el ícono para representar artículos fabricados de lana lavable a máquina. Este ciclo de lavado asegura un tratamiento mecánico muy reducido. Selecciona un programa de lavado adecuado. Reduce sustancialmente la cantidad de lavandería.

Lavado a mano: Aparece esta extremidad en el recipiente y significa que es apto para lavar a mano a una temperatura de agua entre 30° C y un máximo de 40° C, dependiendo de cada artículo en particular. Primero disolver un detergente suave en el agua. Dejar que las prendas floten en el agua y agitar cuidadosamente. No frotar, tirar o escurrir. Escurre bien la prenda, saca cuidadosamente el agua. No dejes mojadas por un largo periodo de tiempo las prendas delicadas y de colores. Algunas lavadoras tienen un programa específico para el lavado a mano.

No lavar: El recipiente tiene una X encima. Los artículos marcados con este símbolo no se pueden lavar.

Blanqueado

El blanqueado en las etiquetas de lavado está simbolizado por un triángulo. Recordemos que este procedimiento hace referencia a la utilización de cloro para blanquear una prenda o desinfectarla.

No se permite blanqueado: El triángulo con una cruz en diagonal indica que no se permite el blanqueado.

Cualquier agente blanqueante permitido: El triángulo vacío es el símbolo para el blanqueado con cloro y oxígeno. Se puede utilizar cualquier agente blanqueante.

Blanqueantes con oxígeno o sin cloro: El triángulo con dos líneas oblicuas indica que solo se pueden utilizar blanqueantes con oxígeno o sin cloro.

Secado

En la simbología de GINETEX, sobre las etiquetas de lavado de ropa, el secado se identifica con un cuadrado que puede figurar con diferentes elementos en su interior. Además suele aparecer un círculo en su interior que referencia a la secadora.

No secar con secadora: Si el cuadrado presenta un círculo y una X, significa que los artículos no son apropiados para secar en la secadora.

Proceso de secado normal: Si el símbolo tiene 2 puntos en su interior, indica que el secado es posible con una carga y temperatura (80ºC) normal y sin limitaciones.

Proceso de secado suave: Un solo punto se refiere a elegir un proceso de secado suave con una acción térmica reducida (baja temperatura 60ºC) y una duración del programa corta.

Secado tendido sin escurrir: Válido para tejidos grandes y resistentes al cambio de color para secarlos sin arrugas.

Secado tendido: Válido para todos los textiles resistentes al cambio de color.

Secado en horizontal: Válido para tejidos pesados y que no cambian el color ni el brillo al ser lavados

Planchado

El símbolo de planchado habla por sí solo, puesto que el ícono es a todas luces una plancha.

Planchado caliente: Si tiene tres puntos en su interior, simboliza que la máxima temperatura es de 200 °C. Corresponde al ajuste de algodón/lino: planchar en húmedo; tratar y, en caso necesario, humedecer. Las piezas brillantes o sensibles a la presión deben plancharse con un paño encima o del revés. Se aconseja utilizar una plancha de vapor.

Planchar a una temperatura moderada: Si tiene dos puntos en su interior, significa que la temperatura máxima es de 150 °C. Corresponde al ajuste de lana/seda/poliéster/viscosa: planchar bajo un paño un poco húmedo. Puede usarse plancha de vapor. Evita una gran presión. No deformar.

Planchar a baja temperatura: Si tiene un solo punto en su interior, la temperatura tope es de 110 °C. Corresponde al ajuste de poliacrílico, poliamida (nylon), acetato. Si es necesario, en artículos brillantes o delicados tendrían que plancharse del revés o con un paño encima. Precaución con las planchas de vapor, se recomienda planchar sin vapor. No deformar.

No plancha: Si la plancha tiene una X encima, indica que el planchado puede causar daños irreversibles.