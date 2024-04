Este domingo 21 de abril se estrenó el primer episodio del nuevo reality de Canal 13 “¿Ganar o Servir?”, el cual cuenta con la participación de la cantante y compositora, Mari Almazábar, también conocida como “Blue Mary”. En dicha oportunidad, la también locutora de radio dio a conocer que es demisexual.

“Me atrevo a decir que el físico no me cautiva en lo más mínimo, yo no soy muy caliente físicamente como para decirte así, ‘oh, ese hue…’, no me genera eso. A mí me gusta conocer a la persona, y cuando conocí ese término, como que resolví un montón de cosas que por ejemplo en mi adolescencia no entendía”, explicó la joven.

En concreto, ser demisexual es una orientación sexual en la que una persona experimenta atracción física solo después de establecer una conexión que vaya más allá de lo superficial. Se encuentra dentro del espectro asexual.

La Red para la Educación y la Visibilidad Asexual (AVEN), acuñó el término por primera vez en 2006, señalando que el demisexual “es una persona incapaz de sentir una atracción sexual a no ser que previamente haya conseguido forjar un profundo vínculo emocional con alguien”.

Esto significa que las personas demisexuales generalmente no sienten atracción sexual hacia alguien, basándose únicamente en la apariencia física o en encuentros superficiales. Para ellos, el componente emocional y la conexión personal son fundamentales para desarrollar una posterior atracción sexual.

Otra celebridad que también se han referido a sí misma como demisexual es la actriz Sigrid Alegría.

En una entrevista en julio de 2022, Alegría mencionó que había descubierto que era demisexual, agregando que se trata de “tener una vida íntima solamente si hay emociones de por medio, un compromiso emocional. (…) En buen chileno, es tener el poto pegado al corazón”.

Es importante destacar que la experiencia demisexual puede variar de una persona a otra, al igual que cualquier otra orientación sexual, y cada individuo puede tener sus propias experiencias y necesidades dentro de esta identidad.