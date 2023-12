Recientemente, la FIFA, ente rector del fútbol a nivel planetario, anunció un drástico cambio para el Mundial de Clubes y el regreso de la extinta Copa Intercontinental, pero con un formato diferente.

¿Cuáles son las principales diferencias entre ambas competiciones, cada cuánto se jugarán y qué equipos podrán participar de cada una?

Para hacer un resumen rápido, el actual Mundial de Clubes de la FIFA, que cada fin de año enfrenta a los elencos ganadores de las principales competiciones de confederaciones, será la nueva Copa Intercontinental.

La extinta competencia, que revivirá a partir del 2024, se disputó (mayoritariamente en Japón) entre 1980 y el 2004. En ella se enfrentaban los respectivos ganadores de Champions League de la UEFA y de la Copa Libertadores de la Conmebol.

Por otro lado, el renovado Mundial de Clubes de la FIFA se jugará cada 4 años, al igual que el Mundial de selecciones, con 32 elencos que se clasificarán según ciertos títulos y ránking de clubes.

Según explicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la futura Copa Intercontinental se disputará nuevamente a contar del 18 de diciembre de 2024. Clasifican los campeones de las respectivas competencias:

El formato cruzará al campeón de Asia o de África, de forma alternada, contra el de Oceanía. El ganador chocará contra el representante de Asia o de África que no haya jugado el partido anterior.

La otra llave será entre el campeón de la Libertadores y el de la Concacaf. Quien gane estos “play-offs” jugará la final ante el campeón de Europa.

