Si hablamos de Chris Bannister de seguro nadie recuerda su rostro o ocupación. Sin embargo, al referirnos a Tío WOM, todos recordamos al carismático ejecutivo de la compañía telefónica.

Sorpresa causó el regreso del hombre que ayudó a expandir la marca, quien retoma su rol de gerente general, tras estar cinco años lejos del país.

Aunque su nombre y particular genio sean conocidos en la industria, por la capacidad de armar redes, como señala el Diario Financiero.

Ya que Bannister, tiene “una habilidad asombrosa de gestión”, indicaron en el medio financiero. A su haber, el gerente tiene 28 años de experiencia en las telecomunicaciones.

Es inglés y nació en las cercanías de Manchester. Se divorció tres veces y tiene dos hijos.

Al respecto, mencionó a TrendTIC. “Extraño a mis hijos, esto ha sido una parte difícil en mi vida, pero nos escribimos por WhatsApp como cinco veces al día”, reveló al medio.

Es más, Chris vivió en países tan distintos, como Singapur, Malasia y Vietnam. Luego se estableció en Europa, específicamente en Suecia y Austria, y después Polonia.

También vivió en el continente africano, en Nigeria. Después vivió en Azerbaiyán, que es Asia Central. Igualmente, estuvo viviendo un tiempo en Birmania, reveló a TrendTIC.

En esta misma línea, Bannister expresó que se siente halagado por el sobrenombre de Tío WOM: “Es agradable ser reconocido y si eso ayuda a proteger el planeta, más otros mensajes que queremos entregar, entonces es genial”, mencionó al principio.

Finalmente, respondió que al ser conocido, le permite priorizar las sugerencias de sus clientes. “Me sorprende un poco la positividad y la forma en que la gente en Chile lo ha tomado. Me permite escuchar y saber si algo anda mal con WOM, porque me escriben, entonces me aseguro de priorizar las sugerencias para poder hacerlo bien. Y a nivel personal, es muy halagador”, confesó a TrendTIC.