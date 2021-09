Si pensamos en deportistas de élite que han logrado grandes hitos a nivel mundial, sin lugar a dudas el nombre de Serena Williams integra el selecto listado.

Y es que, a sus 39 años, la tenista y ganadora de 39 títulos de Grand Slam es la referencia absoluta de este deporte, en cuyos partidos ha demostrado a sus fans que con perseverancia y pasión todo es posible.

Sin embargo, para alcanzar la gloria, la estadounidense no sólo ha debido someterse a intensas prácticas y contar con grandes mentores, sino que además ha debido mantener un exigente régimen de ejercicios y alimentación.

Por todo ello, para muchos es de gran interés conocer cómo es el día a día de Serena, una de las diosas del deporte más seguidas de las últimas décadas, en relación a los hábitos alimenticios.

Toma nota porque a continuación te lo contaremos en detalle.

Comer para vivir

En conversación con el medio Woman’s Health, la atleta olímpica afirmó que considera la comida como un combustible.

“Mi filosofía es comer para vivir. No vivir para comer. Quiero tener un estilo de vida saludable y, ya sabes, estoy comiendo un montón de verduras y alimentos de origen vegetal últimamente, sólo cosas saludables”, explicó Williams.

Al respecto, comentó que esta filosofía alimentaria le permite ver a la comida como un complemento más que basar su vida en ella. “La necesitas para sobrevivir. Y es difícil, porque definitivamente me encanta picotear, pero esto es lo que quiero. Estos son mis objetivos”, declaró.

Si bien Serena tiene acceso a platos variados que le permiten mantenerse en línea con sus objetivos de alimentación, lo cierto es que la deportista también disfruta de meter las manos en la masa. “Me encanta cocinar. No tengo mucho tiempo para hacerlo a menudo, pero me encanta cocinar y es algo que me relaja”, afirmó.

Si te preguntas respecto de la alimentación que lleva Serena en su día a día cuando no está entrenando, a continuación te lo contamos.

Desayuno

Si bien la tenista opta por llevar una dieta basada principalmente en vegetales, de vez en cuando disfruta de unos huevos por la mañana aunque, según reveló, no es una persona que desayune con demasiada frecuencia.

“Pocas veces desayuno porque se me olvida o estoy corriendo para preparar a Olympia“, dijo, en referencia a su hija de tres años fruto de su matrimonio con el empresario y creador de Reddit, Alexis Ohanian.

A ello, agregó que luego de hacer los preparativos AM “voy a hacer ejercicio”, por lo que prefiere esperar a tener hambre para hacer la primera comida del día.

En su caso, este momento suele ser cerca del medio día. “Cuando me levanto de la cama por la mañana, no tengo hambre”, dijo.

Almuerzo

Según lo informado por la propia Serena, su comida del mediodía suele incluir verduras y proteínas.

“El otro día comí una hamburguesa de porotos. Antes de esta entrevista me comí un burrito de porotos sin gluten”, declaró Williams.

Pese a ello, con respecto al almuerzo afirmó que si bien trata de que éste sea variado, hay dos cosas que jamás encontrarás en su plato: carne de vacuno y paltas.

¿La razón? Nunca ha disfrutado de ninguno de los dos alimentos.

Meriendas

Con respecto a los snacks, la deportista dijo que le fascinan estos momentos del día en los que puede “picar” algo.

“Me encantan los pasteles de luna. Sí la marca Moon Pie me patrocinara, ¡Sería más grande que cualquier casa de este planeta! Me encantan los originales: de plátano, chocolate o vainilla”, exclamó.

Pese a ello, reveló que hay un momento del día en el que nunca la pillaras merendando: mientras juega con su Nintendo Switch, y por un excelente motivo… “Mis manos están siempre ocupadas y no hay manera de picar. Es decir, perdería“, dijo.

Cena

En relación a la cena, Serena expresó que lo que come depende netamente de lo que quieran disfrutar en familia, junto a Olympia y Alexis.

Sin embargo, declaró que siempre busca inspiración en cuentas de redes sociales. “Me inspiro en lo que veo en Instagram y me encanta prepararlo”, dijo.

En este contexto, comentó que es una experta en ciertas preparaciones compartidas en la plataforma virtual como budín de semillas de chía, tartaleta de chocolate y, uno de sus favoritos para disfrutar con su hija, la torta de arcoíris.

Su alimentación antes de entrenar

Finalmente, Serena declaró que si de coger fuerzas antes de los partidos se trata, su rutina incluye cargarse de carbohidratos la noche anterior con alimentos como el arroz o la pasta.

“La única vez que como pasta es cuando estoy jugando o entrenando. Por lo general, nunca me verás comiendo pasta de otro modo. Es que siento que he tenido que comerla tanto en mi carrera que ya no quiero volver a verla“, dijo en tono de broma.

A ello, agregó que su dieta tiene ciertas particularidades. “Puedo tomar un mismo batido durante seis meses y luego me hartaré y será como ‘no, no quiero volver a ver este batido en otros seis meses’. Y después volveré a tomarlo a diario. Mi alimentación es muy cambiante“, afirmó.

Pese a ello, antes de cada partido tiene un plato de referencia. “Normalmente me gusta comer muchas verduras antes de jugar y luego fruta, y un poco de carbohidratos y algún tipo de proteína. Intento incorporar todos los grupos de alimento en un solo plato“, concluyó.

Cabe señalar, que en la actualidad Serena complementa su vida personal con su carrera profesional además de otros proyectos, uno de los cuales está ligado a la joyería.

Ese es el caso de Serena Williams Jewelry, una alianza que realizó con la casa Zales Jewelers para hacer su propia colección de joyería de alta gama, la cual fue lanzada con éxito hace una semana.

A continuación, te dejamos con parte de la colección.