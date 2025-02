El periodista Andrés Caniulef reveló el pasado martes que vive con VIH en estado indetectable, una condición en la que la cantidad de virus en la sangre es tan baja que no se puede medir en pruebas. El VIH daña el sistema inmunitario al destruir los glóbulos blancos, y se propaga por contacto con sangre y fluidos corporales. Es importante diferenciar entre VIH y SIDA, siendo este último una etapa avanzada de la infección cuando el sistema inmunitario está gravemente deteriorado. Gracias a los avances en tratamientos, las personas con VIH pueden llevar una vida sin complicaciones, siempre y cuando tomen sus medicamentos correctamente para así lograr el virus indetectable, lo cual significa que el portador no corre riesgo de transmitirlo a su pareja, aunque se recomienda consultar con un especialista y usar preservativos para mayor seguridad.

El virus de inmunodeficiencia humana o VIH se caracteriza por dañar el sistema inmunitario, destruyendo los glóbulos blancos que ayudan a nuestro cuerpo a combatir las infecciones y enfermedad, tal como indica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De acuerdo a la prestigiosa cadena de salud de Estados Unidos, Clínica Mayo, el VIH se propaga por contacto con sangre, y fluidos corporales, entre ellos semen, líquido preseminal, secreciones vaginales y rectales.

Sumado a ello, una persona con VIH no tratado puede contagiar el virus a su hijo durante el embarazo, cuando da a luz o durante la lactancia.

VIH y SIDA

Teniendo claro su significado y las formas de contagio, es fundamental hacer la distinción entre VIH y SIDA, pues a menudo se confunden ambos conceptos.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una enfermedad crónica, provocada por el virus antes mencionado, sin embargo, esta es una las últimas etapas de la infección, cuando el sistema inmunitario de la persona está gravemente deteriorado.

No obstante, cuando la detección del virus es temprana y se inicia el tratamiento con medicamentos retrovirales prontamente, generalmente los pacientes no llegan a desarrollar SIDA.

Por lo tanto, si bien el mencionar la enfermedad causa gran inquietud y alerta entre las personas por no contar con una cura, al avance de la ciencia ha logrado desarrollar tratamientos que ayudan a controlar la multiplicación del virus y reducir la concentración del mismo en el organismo.

¿Qué significa ser VIH indetectable?

De esta manera, las personas que viven con VIH pueden lograr una vida sin complicaciones, como alguien ‘completamente sano’, cuando toman sus medicamentos de manera correcta. De hecho, en estos casos, el paciente suele mantenerse en un estado de virus indetectable, pero, ¿qué significa?

En palabras simples y tal como detalla el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la carga viral es la cantidad de VIH presente en la sangre, la cual se vuelve indetectable cuando es tan baja que no se puede medir en una prueba, (lo que no significa que no exista).

Aquel logro es el objetivo de los medicamentos antirretrovirales, ya que cuando el portador es VIH indetectable no solo goza de buena salud, sino que además se elimina el riesgo de transmitir el VIH a través de las relaciones sexuales.

“Tras la llegada de la terapia antirretroviral con triple fármaco en 1996, estudios observacionales sugirieron que la reducción de la carga viral mediante la terapia antirretroviral se asociaba con un menor riesgo de transmisión sexual y perinatal del VIH”, consigna el organismo.

Aunque, como todo procedimiento médico, el paciente debe asegurar el grado de VIH indetectable por un especialista y de igual manera es crucial resguardar la integridad de la pareja utilizando preservativo ante relaciones sexuales.