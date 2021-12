Cuando se creía saber todo de la anatomía humana, un grupo de investigadores de la Universidad de Basilea revelaron un nuevo descubrimiento en el cuerpo humano. Se trata de una sección de los músculos de nuestra mandíbula que, hasta ahora, había pasado desapercibida.

A través de un artículo en la revista científica Annals of Anatomy, los científicos describieron en detalle de qué trataría esta parte del cuerpo ignorada.

Este descubrimiento apunta a un músculo que se encuentra en nuestra cabeza, específicamente tras el músculo masetero, encargado de permitirnos abrir y cerrar nuestra boca, que es fundamental para la masticación.

Hasta la fecha, los libros de texto de anatomía suelen describir el masetero como una parte superficial y otra profunda, sin esta tercera capa adicional.

“Algunos textos históricos mencionan la posible existencia de una tercera capa, pero son extremadamente inconsistentes en cuanto a su posición”, escribieron los autores del estudio. Por este motivo, tomando lo que sugieren textos históricos, el equipo decidió comprobar si el prominente músculo de la mandíbula podría tener una capa oculta y superprofunda.

Human anatomy still has a few surprises in store for us: researchers at the University of Basel have discovered a previously overlooked section of our jaw muscles and described this layer in detail for the first time. https://t.co/soNFAiKDff

— University of Basel (@UniBasel_en) December 20, 2021