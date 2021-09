El uso de mascarilla ya parece estar arraigado a las personas. Con el paso del tiempo hemos ido descubierto qué modelos nos acomodan y cuáles son los más seguros. Sin embargo, en un mercado donde suelen venir de talla “estándar”, puede ser que para los más pequeños sea más difícil encontrar las adecuadas.

El retorno a clases de muchas instituciones han supuesto un desafío para proteger a los más pequeños y las mascarillas de tela resultan no tan efectivas, sobre todo con las nueva variantes, como la Delta, que significan un mayor riesgo de contagio y una eventual enfermedad grave.

No obstante, pese a las recomendaciones y que niños menores de dos años no debiese utilizarla, expertos sostienen que la mejor mascarilla para niños es la que ellos puedan tolerar.

“Para ajustarse bien, la máscara de un niño debe sellar contra la cara sin espacios que permitan que el aire escape alrededor de la nariz, las mejillas o el mentón. La mascarilla debe tener un puente nasal de metal que se pueda ajustar al contorno de la nariz”, sostienen expertos a The Wall Street Journal.

Algunos especialistas sugieren también el uso de mascarillas cuyas correas puedan atarse a la cabeza y así sujetarla, o bien, las que tienen un tipo de “orejeras”.

“Después de eso, considere qué tan bien el material de la máscara filtra partículas como aerosoles respiratorios. Si una mascarilla está demasiado suelta o demasiado grande, más del 50% del aire que respira pasa alrededor del filtro. No importa qué tan bueno sea el filtro”, dice John Volckens, profesor y científico de aerosoles en la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins, al sitio antes mencionado.

¿Cuál es la mejor mascarilla para niños?

Las mascarillas de tela no pueden filtrar partículas con tanta eficacia, como el material conocido como polipropileno fundido que se usa en un buen cubrebocas tipo quirúrgico. También, las que son desechables especialmente para niños que se pueden encontrar en farmacias, verificando su certificación.

“Si opta por una de tela para su hijo, porque es más cómodo, puede mejorar su efectividad combinándolo con una capa de filtro sintético diseñado con MBP o un polímero similar, dice. O, si su hijo tolera una máscara doble, se puede usar una máscara de tela sobre una máscara quirúrgica”, agrega Volckens.

UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan que la decisión de utilizar mascarillas para los niños de 6 a 11 años esté basada en los siguientes criterios: -Si existe una transmisión generalizada en la zona donde vive tu hijo

-La capacidad de tu hijo para utilizar una mascarilla de forma segura y correcta, y la supervisión

e instrucción de un adulto sobre el uso de la mascarilla

-La capacidad para acceder a la mascarilla y limpiarla correctamente

-La proximidad del niño a otras personas con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave, como

los ancianos y las personas con otras condiciones de salud subyacentes

“Muchas mascarillas están diseñadas para los adultos y no se ajustan bien a los niños. Si vas a comprar una mascarilla, elige una talla adecuada para tu hijo. Tanto si decides comprar la mascarilla como si la fabricas tú mismo, comprueba que le cubre la boca, la nariz y la barbilla; que no queda ningún hueco a los lados y que no le bloquea la visión”.

“Asegúrate de que tu hijo puede respirar cómodamente con la mascarilla puesta mientras camina a paso rápido y conversa”, agrega el sitio de UNICEF.