“Estuve dos meses, parada en la calle, con las manos en los bolsillos, balanceándome de un lado a otro para que no se me doblaran las piernas. Me compraba esas petacas de picamuelas, pelacables, que les dicen. Esas que valen 500 pesos. Las tomaba para amortiguar el hambre; la droga era para no sentir el frío. Yo ya había pasado por todo eso. Sabía que los hombres me iban a puro tirarme al suelo. No podía caerme. Tenía que estar de pie, despierta, para que no me violaran”.