Ingenuamente, uno podría no darle demasiada importancia a estas máquinas con nombres en sánscrito explorando otro mundo. Pero son mucho más importantes que lo que parecen: la supervivencia de nuestra civilización y el futuro de la ecología terrestre podría depender de los descubrimientos de robots como esos en la Luna.

Hemos visitado la Luna varias veces. Las misiones tripuladas Apolo de los Estados Unidos llevaron un total de doce hombres a la Luna entre 1969 y 1972, los soviéticos llevaron los robots Lunokhod 1 y 2 (1970 y 1973) y el programa espacial chino envió las misiones robóticas Chang’e 3 y 4 (2013 y 2019). ¿Qué es lo extraordinario en esta ocasión?

Todas las misiones previas habían visitado sólo latitudes lunares bajas, los “costados” de la Luna. En cambio, la Chandrayaan-3 es la primera misión exitosa en alunizar en el accidentado Polo Sur lunar. Conseguir esto es muy difícil: el 2019 la sonda Beresheet israelí y la Chandrayaan-2 india lo intentaron y se estrellaron. La rusa Luna-25 intentó lo mismo sólo cuatro días antes que la Chandrayaan-3 y también se estrelló.

