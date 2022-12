La industria de los videojuegos está en constante crecimiento y las mujeres dentro de ella también. Hoy, a nivel mundial, un 46% del total de usuarios de videojuegos son mujeres, según un estudio realizado por Newzoo, demostrando así que la comunidad femenina está ganando protagonismo de forma acelerada.

Si bien siguen compitiendo más hombres, la balanza con el tiempo se irá equilibrando y más mujeres se aventurarán en este mundo, uno que en la actualidad no entiende de género y es un espacio donde la diversión no tiene límites. Cada vez es más usual ver a equipos femeninos en torneos de Valorant, Counter Strike y League Of Legends, entre otros videojuegos.

Hace unos años, la mayoría de los computadores estaban diseñados en base a los estereotipos de la época. Los equipos eran en su mayoría de color negro y con diseños pensados solamente en los hombres, esto debido a que ellos eran los principales jugadores. En el último tiempo, se ha generado un cambio y los productos que se empezaron a lanzar están pensados para que cualquier persona pueda adquirirlos y disfrutar.

En nuestro país los avances también están siendo significativos y rupturistas en relación a cómo venía el panorama. La chilena Dhayann Muñoz es la única mujer que competirá en efootball de los Global Esports Games, ella logró ser la única entre 64 participantes que busca representar a Chile de la mejor manera. Estos son los ejemplos a seguir y que debemos buscar replicar.

Esto es un logro muy importante para todas las jóvenes que le han dedicado gran parte de su vida al gaming y, sin duda, es una práctica que se debe seguir fomentando, ya que hay un gran potencial para competir a nivel internacional. Este hito no sólo marca el crecimiento del mundo gamer, si no también en la creación de empleos y en la inclusión de gran cantidad de mujeres que buscan dar importantes pasos dentro de este rubro.