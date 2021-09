El festejo de este 18 de septiembre, al igual que el año pasado, será diferente. Al momento de reunirnos para planificar ese encuentro, nos damos cuenta de que hay una mezcla de sensaciones. Hay personas deseosas de verse nuevamente, cansadas de lo “virtual”, agotadas de esa palabra. Sin embargo, nadie se quiere arriesgar a un contagio, aunque la celebración se haga al aire libre.

Por otra parte, las organizaciones no quieren comprometer a la gente a ir a un evento presencial. Algunos colaboradores prefieren no tener contacto físico fuera de su núcleo familiar por diferentes razones, a veces porque ellos mismos o alguien de su familia pertenecen a los grupos de riesgo definidos para esta pandemia (diabéticos, hipertensos, asmáticos, gente mayor, etc.).

Lo cierto es que la “empanada” tradicional que hace un par de años compartíamos todos en la oficina, este año vamos a poder compartirla, pero de una forma distinta, ya que de alguna manera hay que aprovechar esta fecha para levantar el ánimo y festejar. Estamos convencidos de que organizar cosas divertidas y cortas hace pasar un rato agradable a los colaboradores, “desconectándolos “de la operación diaria y mostrando su lado “relajado”.

Consideramos que hay 4 claves para que un evento “tradicional” sea exitoso, por ejemplo, estar todos juntos en un mismo lugar, en buena compañía, buena comida y bebida, buena música, y animación divertida, pues esta “fórmula” habrá que replicarla en lo “virtual”.

Todo aquello que enviemos o generemos previo a ese día de celebración hará crecer las expectativas y, por consiguiente, aumentará la convocatoria. Se necesita un animador con experiencia en trabajar con eventos grandes y remotos, alguien que pueda mantener a la gente entusiasmada y atenta. Lo importante es reírse, relajarse y pasar un muy buen momento con colegas y compañeros de trabajo. Es fundamental que cada colaborador cuente con todo lo necesario para realmente disfrutar ese encuentro desde su casa, nada de cocinar, es el momento de distenderse y divertirse. Buena comida o algo típico para saborear y bebida para disfrutar. Consideramos que el evento deberá tener una duración estimada de dos horas, con actividades dinámicas y divertidas.

Algo importante es tener en cuenta con quién comparte su casa cada colaborador. Algunos viven solos, pero muchos lo hacen en familia, con pareja e hijos. Debemos pensar en incluir también a la familia en la celebración, ya que muy probablemente estarán todos en casa. Habrá que decirles que se preparen para disfrutar este encuentro en el living, tal vez ante una pantalla más grande (o bien en torno de la PC o notebook), distendidos, disfrutando del catering y un mensaje que se les envíe de forma cordial, especialmente para la ocasión.

Esta pandemia nos obligó desde el primer momento a ser creativos, ágiles, a pensar “fuera de la caja”. Hay que tomarle el gusto a esto de abrazarnos a las modalidades remotas y aprovechar también la virtualidad para encontrarnos y reconectarnos desde un lado lúdico, divertido, y crear empatía con el otro en un contexto diferente.