Día a día me dan más vueltas en la cabeza los distintos conceptos para tratar de entender la realidad actual. El Imacec más alto de la historia, que muestra a una economía creciendo a un 20,1%; toda la Región Metropolitana en Fase 3; un Ingreso Familiar de Emergencia que se extiende hasta septiembre y podría seguir hasta fin de año; baja morosidad, la que pasó de 4,9 millones a 4,1 millones y una alta liquidez.

Y la verdad es que no entiendo nada. Si contrastamos esos datos con un millón de empleos perdidos, contenedores que llegan desde Estados Unidos a precios desorbitantes, y veo que el comportamiento errático no es solo de Chile, si no en todo el mundo, las preguntas son muchas.

Se que ser pesimista hoy no es políticamente correcto, y lo mejor para todos es poner cara de despistado y ver todo por encima. Y si opinas lo contrario estás mal.

Sin embargo, sencillamente no puedo hacerlo y debo advertir y hacer la pregunta sobre qué pasará en un Chile sin los IFES y sin los retiros del 10%, dineros que tienen al mercado con una amplia liquidez y mantienen la economía, la que durará estable, mientras se mantenga esa entrega.

Podrán decir que mi queja, es la actitud normal del chileno, pero esta vez hay que quejarse, porque si hoy vas a comprar, donde vayas la respuesta será la misma: no hay, se acabó, llega en un mes más, deje su teléfono y anótese en esta lista. Y por eso no puedo no decir, lo que estoy seguro de que pasará: No habrá cosas que comprar y las que aún queden estarán más caras y los sueldos no subirán y nuevamente, al igual que al inicio de la pandemia, entraremos en una economía de subsistencia y no por falta de recursos, si no por escasez.

El efecto sequía ya se siente en el precio de los alimentos y en China y en Estados Unidos donde muchos están vacacionando, crece la amenaza de la variante Delta. El precio del petróleo sigue subiendo consecutivamente, lo que sin duda impactará en los paliativos aportes estatales.

La morosidad por otro lado esta baja, pero ¿será la verdad? Lo que muestran estos índices es la lista de las personas que salieron de Dicom, pero eso no implica que la deuda haya desaparecido. De esta lista, 600 mil son estudiantes con CAE, que sin duda celebran no estar publicados, pero siguen debiendo y en unos meses estarán de vuelta en el boletín comercial, por ésta u otra vía.

Previniendo esto, es que los profesionales relacionados al rubro, iniciamos el año pasado una campaña, a la que pocos adhirieron, que llamaba a que, si no podías pagar, abonaras, pero no dejarás que la deuda siguiera creciendo. Hoy, estamos frente a ese panorama y si no actuamos ahora nos daremos un golpe de frente con las deudas, con alzas de precios, falta de productos y cesantía.

Si hoy aún hay liquidez, este es el momento, aprovecha ahora y utiliza esos recursos de la mejor manera, paga tus deudas y duerme tranquilo.

Por ahora yo dormiré tranquilo y aceptaré las críticas, porque ya les dije lo que tenía decir: tomen resguardos, los IFE y retiros no son eternos, los confinamientos pueden reaparecer y el mundo nos está mostrando lo que enfrentaremos luego como país.