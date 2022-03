La alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, se refirió al racionamiento de agua iniciado a mediados de febrero en el sector El Melón debido a la crisis por sequía, indicando que cada vez cuentan con una menor cantidad del vital elemento.

En conversación con A Tiempo y Sin Pauta, Osorio graficó la situación indicando que “nosotros estamos cortando el agua de las dos hasta las seis de la tarde, pero a las nueve de la noche todavía no le llega el agua a la gente”.

“No hayamos qué hacer. No sé si cortar doce horas y dejar doce horas, porque es muy poco y las napas están con casi nada de agua”, expresó la máxima autoridad comunal, agregando que “hablo de este tema y me pongo a llorar”.

Visiblemente afectada, Margarita Osorio indicó que el actual panorama hídrico “ya me tiene enferma de los nervios”.

Alcaldesa de Nogales y los pozos en medio de crisis de sequía

En lo referido a la situación de los pozos en la comuna, Osorio manifestó que “están en tres o cuatro centímetros los pozos, nada más (…) Hay pozos que no están dando, están secos”.

“Estoy peleando que el Gobierno Regional, con el gobernador Rodrigo Mundaca, que por favor en el primer pleno nos puedan aprobar para poder arreglar los estanques que igual tienen filtración”, expuso.

Asimismo, la líder comunal se quebró al indicar que “me da mucha pena lo que estoy hablando. Estoy desesperada”.

“Tanta burocracia que hay. La burocracia maldita que hay en Chile, que si no es la Corte Suprema, es la Corte de Apelaciones, esa es la pena que me da (…) La gente se está muriendo de sed”, graficó la alcaldesa de Nogales, agregando que “¿cómo no van a tener piedad con la comuna?”.

Respecto a la reacción de los habitantes de la comuna, Osorio manifestó que “la gente está llenando algunos estanques que son de cincuenta litros, todos cuando llega el agua empiezan a juntar en botellas, en bidones, entonces eso es lo que me da pena”.

La máxima autoridad comunal, acotó que está haciendo los trámites para que empresas “empiecen a llenarnos los estanques desde abajo para que puedan impulsar las aguas. Eso es lo que estoy esperando”.

“La burocracia del país dentro de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones. ¿Van a venir ellos a darle agua a los niños que se están muriendo de sed y no tienen para lavarse?”, sentenció.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: