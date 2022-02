Sin agua por 4 horas al día: Nogales inicia racionamiento en sector El Melón por crisis hídrica

Este lunes, la Municipalidad de Nogales inició de manera indefinida el racionamiento de agua potable en el sector El Melón, lo que afectará a 2.200 personas. La alcaldesa Margarita Osorio afirmó que la medida se adoptó por la disminución en los pozos que abastecen el sistema de producción y distribución domiciliaria del recurso.

En conversación con Expreso Bio Bio, la alcaldesa Margarita Osorio explicó las razones que llevaron a la casa edilicia a tomar dicha medida y los detalles de la misma.

Precisó que todo se debe a la disminución de las napas subterráneas y de los pozos que alimentan el sistema de producción y distribución domiciliaria del recurso. Recordemos que el municipio es uno de los dos del país que tienen a su cargo ese proceso.

“Nosotros tenemos un canal, que es el canal El Melón, donde deberíamos tener agua del río Aconcagua los fines de semana, pero con aguas eventuales, es decir, cuando llegue el chorreo nos caería algo en El Melón”, afirmó la autoridad.

La crisis hídrica generó que se secara el pozo que se nutría del estero El Garretón y que entregaba 40 litros por segundo. Por su parte, el denominado Cemento Melón pasó de 17 litros por segundo a 6, y el quinto pozo de 7,5 a 4,5 litros por segundo.

Por eso, determinaron cortar el agua entre las 14:00 y 18:00 horas, a fin que “los acuífero se puedan ir llenando con las napas para abastecer los estaques”.

El corte afectará a 2.200 personas del sector El Melón.

No pagan servicio de agua potable municipal

Osorio recordó que cuando asumió como alcaldesa debió enfrentar deudas millonarias de los vecinos que no estaban acostumbrados a pagar por el agua y las administraciones anteriores no procedieron a los cobros.

El 40% de los usuarios del sistema municipal de agua potable y alcantarillado no paga por el servicio.

También cuestionó que tras dos años, recién el Servicio de Salud les aprobara un proyecto para mejorar cinco estanques de El Melón, que por su antigüedad presentan cada uno más del 30% de pérdida de agua por las filtraciones.

“En El Melón me dejaron muchos problemas, pero no por eso vamos a seguir llorando sobre la leche derramada. Tengo que seguir trabajando. En este momento estamos con la problemática del agua, pero este es un problema mundial, un problema de la naturaleza y no por eso vamos a dejar a nuestra gente sin agua”, agregó.

La jefa comunal aseguró que dispondrán de camiones aljibes de la gobernación y del municipio para abastecer el recurso y confirmó conversaciones para que privados apoyen con el suministro.

Respecto a lo último criticó que Contraloría impida que empresas aporten directamente a los municipios.

Sobre por qué no se adoptó la medida en el área industrial y agrícola en vez de la ciudadanía, Osorio afirmó que “eso no depende de nosotros (municipio). Nosotros no podemos ir a quitarle el agua porque ellos tienen derechos constituidos y podríamos caer en una ilegalidad”.

