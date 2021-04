Tras el retiro de tres médicos del Cesfam de Tirúa debido a hechos de violencia ocurridos en el lugar, desde la Confusam precisaron que los profesionales de salud seguirán movilizados a la espera de una respuesta por parte de las autoridades respectivas.

En conversación con el Expreso Bío Bío, la dirigenta de la Confusam Arauco, Camila Tapia, señaló que “la realidad actual es que el Cesfam de Tirúa se encuentra en paro indefinido. Están a atendiendo las urgencias vitales, obviamente, pero estamos movilizados -precisamente- hasta que se entregue una respuesta al petitorio que se envió la semana pasada a las autoridades”.

En esa línea, Tapia aseveró que el petitorio en cuestión consta de varias partes, exponiendo que “una es aumentar la seguridad de la infraestructura de los centros asistenciales, tanto de cecosf como del Centro de Salud Familiar, con lo que es ventanas y puertas blindadas; también blindar lo que son los móviles del Departamento de Salud, tanto ambulancias como otros vehículos que se utilizan para todas las atenciones domiciliarias”, sumado a algún protocolo cuando existan cortes de ruta.

Finalmente, la dirigenta manifestó que como Confusam están analizando la presentación de una posible querella para buscar proteger a los trabajadores afectados.

A lo anterior, agregó que “los funcionarios van a seguir movilizados con su paro indefinido si es que no se toman las medidas, o si es que nos dan plazo, por ejemplo, de aquí a 15 días de que se van a resolver algunos asuntos, efectivamente se puede liberar el paro, pero en caso que esto no prospere y no se entregue (las respuestas) el petitorio en el plazo que está otorgando el Gobierno, ellos va a seguir movilizados y ahí nos adherimos todo lo que es la provincia de Arauco en solidaridad con los compañeros”.

“Esta acción va a seguir creciendo, si es que las autoridades no le toman el real sentido y brindan la seguridad que necesita hoy la comuna de Tirúa”, sentenció.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: