Carolina, la expareja del hombre cuya camioneta fue quemada en Maipú, negó ser la autora del incendio intencional ocurrido durante la madrugada de este lunes en Maipú. Mientras, el sujeto reveló que su actual pareja sufrió la quema de su restorán durante las últimas semanas.

Fue durante la madrugada de este lunes en calle San José, donde un vehículo se incendió mientras se encontraba estacionado.

La teoría de la intencionalidad surgió debido a que la camioneta tenía varios mensajes con recriminaciones contra su dueño, principalmente por iniciar una nueva relación.

Su propietario, Maximiliano, señaló a Radio Bío Bío que sospechaba de su expareja de iniciar las llamas, pero también del expololo de su actual novia.

Ante la acusación, la expareja del hombre, llamada Carolina, se defendió en diálogo con Chilevisión. Allí, dijo que no está detrás del ataque y que los mensajes son “para despistar”.

“Me duele bastante que el papá de mi hijo piense que yo podía haber llegado hasta eso”, dijo la mujer, quien es madre de un niño de tres meses junto a Maximiliano.

Sobre lo mismo, expresó que “tengo una guagüita de tres meses. Lo he pasado muy mal, porque este personaje me ha hecho mucho daño. Las veces que yo he tenido un problema con él, ha sido netamente por el bebé”.

“Se perdió a su hijo. No voy a aguantar que venga a echarme la culpa, a la mamá de su hijo… Analicen su situación y vean la manera en que llevaron la relación, pero no apuntándome a mí”, agregó.

Finalmente, Maximiliano agregó un nuevo detalle: hace algunas semanas, y por causas desconocidas, el restorán de su actual pareja resultó completamente destruido luego de un incendio.

Sobre ese siniestro, se desconoce si fue intencional o no.