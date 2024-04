Este martes, el Tercero Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó de manera unánime a Manuel Álvarez, exjefe del departamento de oncología de la Clínica Las Condes, por los delitos de abuso sexual reiterados en contra de dos de sus pacientes.

Además, el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y le decretó la prisión preventiva al condenado, por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, por peligro de reiteración y peligro de fuga.

Cabe recordar que el imputado ya está condenado por hechos similares en Punta Arenas, una vez que ya había sido formalizado por esta causa.

Condenado unánimemente

La declaración de víctimas en juicio oral -una de ellas mediante prueba anticipada- más testigos médicos y enfermeras fueron muy importantes y contundentes para que se lograra este veredicto.

Cabe recordar que en octubre de 2023, Álvarez ya había sido sentenciado a 818 días de presidio por abusar de una paciente con cáncer cuatro años antes.

Por los nuevos delitos, Álvarez arriesga hasta 16 años de cárcel. La lectura de la sentencia definitiva será realizada el viernes 10 de mayo, a las 13:00.

“Es uno de los casos más difíciles que me ha tocado enfrentar. No solo por la complejidad del juicio, o las trabas del poder, sino porque no es cualquier abuso, que siempre es despreciable, sino porque además aquí hay una falta de humanidad e indignidad de las víctimas por el agresor al cometer el delito”, afirmó la abogada querellante, Susana Borzutzky.

“Esperamos que este juicio sea también una señal de que ya no existe la impunidad. Sin importar la posición de poder en que se encuentren los agresores, la justicia logrará imponerse”, agregó Susana.