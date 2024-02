Un hombre acusa que el conocido político Tomás Jocelyn-Holt le debe una cantidad millonaria de dinero debido a que no habría pagado varios meses de arriendo del departamento donde vive en Las Condes. Además, también denuncia una agresión.

El propietario de este, Hernán Salinas, detalló que en marzo de 2022 comenzó a arrendarle la vivienda al exdiputado y por ser una persona pública, aseguró que nunca imaginó los problemas que le traería esta situación. El exdiputado Jocelyn-Holt le debe al menos de $12 millones.

“Decidimos arrendarle a él, por lo mismo, por lo que significaba la persona, que era conocido, etc. Pensamos que no íbamos a tener problemas”, aseguró el propietario a CHV.

Salinas indicó que desde el segundo mes de arriendo ya comenzó a demorar con los pagos y que, después de un año, prefirió terminar el contrato. Sin embargo, Jocelyn-Holt se habría quedado viviendo ahí sin pagar.

“De ahí en adelante, fue un dolor de cabeza porque nunca pagaba cuando correspondía. Pagaba de gotera, que $100 mil, que tuvo un problema, puras excusas, la verdad”, contó el afectado.

Pero eso no es todo, porque el arrendatario también denuncia una agresión por parte del político, lo que se corrobora a través de las cámaras de seguridad del edificio. Esta habría sido, según denunció Salinas, porque le cobró el monto adeudado.

“Lo vine a ver porque me informaron que él estaba sacando sus cosas de a poco. Como él sabía que ya se aproximaba que lo vinieran a sacar con Carabineros, porque eso dijo la orden judicial”, explicó.

Frente a ello, continuó, “lo vine a ver, le dije ‘te estás fugando, no has pagado la cuenta’ y él me agredió. Se indignó y bajó, ahí yo lo seguí enfrentando y ahí me agredió, me golpeó, yo llamé a Carabineros y a seguridad ciudadana”.

Como resultado de eso, detuvieron a Jocelyn-Holt y le dictaron orden de alejamiento a la víctima por 60 días, que duraba la causa.

“A la fecha debe alrededor de $12 millones, más gastos comunes y más servicios básicos. Y ahora yo me quedé con esas deudas”, acusó. Sin bien, este realizó una acción judicial contra el deudor, no ha obtenido resultados.

El medio citado contactó al denunciado para saber su versión, sin embargo, este no quiso responder las preguntas del caso.

Cabe mencionar que de los 32 chilenos que han querido colgarse la banda presidencial desde 1989, quien rompe el récord de menor cantidad de votos es Tomás Jocelyn-Holt, en la elección de 2013. En específico, ocupó el último lugar entre 9 candidatos, recibiendo el respaldo de solo 12.594 chilenos (0,19%).