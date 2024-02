El volcamiento de un camión robado en el Maule generó diversos problemas en la capital, esto porque trasladaba vacunos que caminaron en distintas direcciones, lo que complicó el tránsito vehicular. Los novillos también son robados, pero en O’Higgins.

El accidente se produjo en General Velásquez con Lo Espejo, donde el vehículo que trasladaba los animales se volcó, generando que los animales salieran hacia distintos sectores.

Finalmente, se logró atrapar a 18 de ellas, las que fueron amarradas en una plazoleta de Lo Espejo.

Sin embargo, hay otros no capturados. Uno de ellos caminó por la Autopista Central, eje General Velásquez, el que llegó hasta Estación Central y sigue sin ser capturado.

Actualización (09:19). Novillo circula libremente en Av. Ecuador con la vía local de Gral Velásquez. Carabineros en el sector realiza tareas para poder capturarlo. Alta precaución #EstaciónCentral https://t.co/b5vrHOZsLC pic.twitter.com/DpSzjhsEYy — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) February 2, 2024

Dicho animal llegó hasta una población de Estación Central, según reportaron auditores de La Radio vía WhatsApp.

Desde Carabineros, el teniente coronel Guido Polidori señaló que todo comenzó en el sector de Rauco, en la región del Maule, donde delincuentes sustrajeron este camión.

Agregó que el conductor no está en el lugar y que no se sabía si salió a buscar a las vacas o si se dio a la fuga. Sin embargo, como aún no aparece, se presume lo último.

Polidori informó que todos los animales tienen identificación en sus orejas, por lo que se contactará a sus propietarios para ser regresados.

Según se pudo conocer, estos fueron robados en Marchigüe, región de O’Higgins.