Según dijo la secretaria general del gremialismo, María José Hoffmann, el apoyo para la alcaldesa de Las Condes -en las próximas elecciones- es "no solo de la UDI, sino que de Chile Vamos".

En un punto de prensa, la UDI respaldó a la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, en medio de los cuestionamientos por posibles delitos de corrupción y malversación de fondos que están siendo investigados por el Ministerio Público.

Recordemos que previamente la jefa comunal de la región Metropolitana reconoció las dificultades que atraviesa su administración. Sin embargo, señaló que siempre se ha hecho cargo y que ha colaborado con las investigaciones.

Fue en voz de la secretaria general, María José Hoffmann, que el partido de oposición manifestó su apoyo “irrestricto” a nombre de la UDI y, en general, de Chile Vamos. Además, confirmó que Peñaloza será candidata a reelección.

Recordemos que para el próximo domingo 24 de octubre están programadas las elecciones municipales y de gobernadores.

UDI respalda a alcaldesa de Las Condes en medio de cuestionamientos

Este viernes, Hoffmann dijo que “no hay ninguna posibilidad de que nosotros no le demos nuestro apoyo irrestricto a la alcaldesa de Las Condes, que está trabajando y se ha hecho cargo de todas las irregularidades”.

A continuación, dijo la representante del gremialismo, “el apoyo no solo de la UDI, sino que de Chile Vamos”.

“Por supuesto que la justicia, tal como ha hecho ella que ha puesto a disposición todas y cada una de las herramientas necesarias para poder aclarar lo que haya ocurrido; tanto con las horas extras, tanto con el caso del Cesfam, no hay ningún problema en que eso se descubra, pero no hay ninguna posibilidad de que ella no sea nuestra candidata”, cerró.

Las Condes: la investigación del Ministerio Público

La investigación de la Fiscalía tiene diversas aristas, una de ellas está relacionada con el posible pago de sobreprecio -cerca de $430 millones de pesos adicionales- en el momento en que el municipio compró un inmueble destinado a la construcción de un Cesfam.

Igualmente, este año se conoció que el jefe de la Dirección de Compras de Las Condes, Pedro Carrasco, habría recibido un vehículo y dinero proveniente de una empresa proveedora del municipio. Además, el pago de sobresueldos en el Teatro Municipal de la comuna.