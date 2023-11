La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió este viernes a la eventual formalización en su contra por una querella presentada por su sucesor en la alcaldía, indicando que tiene la convicción de que se determinará su inocencia al final del proceso.

A través de su cuenta de Instagram, Barriga se descargó contra el actual alcalde Tomás Vodanovic, acusándolo de realizar una conferencia de prensa para informar que ella “no ha sido formalizada”.

“Como es de costumbre el alcalde de Maipú realiza una convocatoria de prensa para hablar de la querella que él presentó en mi contra, quiero informales que no he sido formalizada”, indicó la ex autoridad comunal.

“Quiero señalar enfáticamente que jamás me beneficié de alguna manera de mi trabajo como alcaldesa, ya que todos los recursos de la Municipalidad llegaron a la comunidad a través de distintos programas sociales y obras ,siendo una actividad que realicé con mucho esfuerzo, siempre con el afán de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas”, agregó.

En la misma línea, indicó que está convencida de que al final del proceso judicial, será declarada inocente.



“Tengo la firme convicción que al final de este proceso se determinará mi completa inocencia. Agradezco cómo siempre todo el cariño y la energía que recibo todos los días, el que ha sido siempre mi motor”, declaró.