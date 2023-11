Este lunes se viralizó por diferentes redes sociales un video en que se puede ver a un conductor del Transantiago con su cara ensangrentada luego de una aparente pelea con un pasajero. Además, el clip muestra gran cantidad de químico extintor, y un joven dejando la escena, sindicado como el agresor en la situación.

Se trata de Cristian Salinas, quien 24 horas después de que su rostro se visualizara en gran parte de los dispositivos móviles del país, dio su versión de lo acontecido.

El hecho ocurrió en la comuna de San Bernardo, específicamente en la intersección de general Urrutia con avenida Portales, donde y e involucró a una máquina de la empresa Como Voy Santiago.

En conversación con Meganoticias, el joven explicó que el hecho comenzó el lunes cerca del mediodía, cuando se disponía a subir a un bus de la locomoción colectiva tras pasar a comprar al supermercado junto a su esposa e hijo en coche.

“Veníamos cargados, con un montón de cosas. Al hacer parar la micro, el conductor no quería abrir la puerta del medio para que ingresara el coche con ella y el bebé”, relató.

“Yo le digo: ‘Abre la puerta, porque es una persona con movilidad reducida’. Pero me dice que esa puerta es para personas con discapacidad”, recordó Salinas.

Cristián contó que siguió insisitiendo en que los dejara subir por el acceso del medio y que, posterior a ello, su esposa pagaría el pasaje. Pero el conductor no accedió a la petición y solo respondió: “‘No, es que primero se piden por favor las cosas, después se dan las gracias"”.

“Pero eso no le corresponde a usted. Eso es otra cosa. Después la gente verá si le da las gracias al pagar el pasaje”, le respondió Salinas al chofer.

Eventualmente, Cristian y su familia lograron subir al microbus, donde los problemas continuaron.

Y es que durante el viaje, “el hombre me decía que tenía que dar las gracias, que tenía que pedir las cosas por favor. Que era poco empático. Yo le dije que eso no le corresponde. Que yo pagando el pasaje, si le doy las gracias o no, eso quedaba a mi criterio”, afirmó Cristián.

Más tarde, el conductor “empezó a acelerar, empezó a saltar los lomos de toro. Mi señora se afirmó y le empezó a gritar que frenara la micro, porque el niño se podía caer”.

“Yo le dije: ‘amigo, por favor, ándate más despacio, porque si se llega a caer el bebé, vamos a hablar de otra manera y esto tendrá otras consecuencias“, rememoró Salinas.

Cuando se aproximaban a destino, Cristian pidió al conductor que detuviera la micro en un paradero, pero este se negó y, además, lo habría provocado.

“Te picas a choro, voy a dejarte al otro lado”, le habría dicho a Cristián. Pese a ello, justo el semáforo dio luz roja, por lo que el chofer se vio en la obligación de abrir la puerta.

Hasta ahora, la discusión no había pasado de las palabras, pero cuando la familia se estaba bajando, “me empezó a decir que donde me viera me iba a pegar. Que porque iba con mi señora yo le hablaba así. Yo le dije:”No, amigo, al revés. Si tú no le hubieras dicho nada a mi señora, yo no te hubiera dicho nada a ti. Como tú estás hueveando a mi señora y a mi hijo, tengo que dar cara por ellos”.

En ese momento, el conductor habría cogido un extintor y le tiró “todo el extintor en la cara”, afirmó Cristián, lo que ocurrió en dos oportunidades. Tras esto, “yo le pesco el extintor y se lo tiro encima de él y se pega en la cara”.

El golpe dejó una herida sangrante en el rostro del conductor, que es precisamente lo que se puede ver en el video que se viralizó este lunes.

En tanto, el pasajero y su familia fueron al consultorio para tratar posibles lesiones. Antes de eso, afirmó que ninguna persona defendió al conductor excepto un colega, “porque vieron que me tiró el extintor”.

Por su parte, desde Como Voy Santiago aseguraron sobre el conductor que “afortunadamente podemos informar que se encuentra fuera de peligro, pero debe seguir en observación producto del fuerte golpe que recibió”.