Poco más de una semana después de que su hermano fuera asesinado por delincuentes en un bus de transporte público, Robinson Urrutia sufrió una violenta encerrona. “Mientras me asaltaban, me acordaba de mi hermano apuñalado”, expresó.

El pasado 14 de agosto, Juan Urrutia, de 58 años, fue asesinado al interior de un bus RED en Estación Central luego de que intentó frustrar un robo. Iba camino al cumpleaños de uno de sus hijos.

Once días después de ello, Robinson Urrutia, su hermano, fue víctima de una encerrona en la comuna de Peñalolen.

“Venía saliendo de la casa de Juan. Había ido a visitar a mis sobrinas. Paré en la esquina de Ictinos con Grecia por la luz roja. No me di ni cuenta cuando tenía a cuatro cabros chicos arriba de mi auto”, relató a Las Últimas Noticias.

Lo atacaron entre cuatro adolescentes armados con un estoque y una pistola. “Eran puros cabros chicos. Una niña que no tenía más de 14 y tres muchachos de 16 y 17. Ni siquiera me pidieron que me bajara del auto. No comprendí su nivel de agresividad”, indicó.

Relatando que “uno de los cabros se sentó atrás, me agarró del cuello y me puso una pistola en la cabeza. El otro se sentó en el asiento del copiloto. Sacó un punzón y me atacó de una en el pecho. Atiné a levantar mi brazo derecho. Recibí seis estocadas en el pecho y el brazo”.

“Me acordaba de mi hermano”

“Mientras me asaltaban, me acordaba de mi hermano apuñalado en la micro y pensaba no quiero morir. Me di cuenta de que estos cabros no les importa la vida”, expresó.

El delito fue a eso de las 11 de la noche, un día viernes, “pasaban hartos autos, pero ninguno paró a ayudarme. A mi hermano lo mataron por defender a un cabro que estaba siendo asaltado. La camioneta que venía detrás de mí arrancó en reversa. Tampoco los culpo. Andamos todos asustados”.

Finalmente, los delincuentes lograron llevarse su vehículo, sin embargo, días después lo encontraron a 10 cuadras de donde fue el asalto. “Me habían

robado la rueda de repuesto y los documentos. Adentro encontré estuches de maquillaje”, detalló. Por lo que concluyó que lo habrían usado para “hacer tours delictivos”.

A raíz de este episodio de violencia que vivió, Robinson reveló que “quedé con un trauma. Estoy con siquiatra, tomando pastillas para dormir, para despertar, para funcionar en el día”.