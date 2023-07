El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que la caja fuerte encontrada en Macul “no corresponde a la que fue sustraída desde el Ministerio de Desarrollo Social“.

“Esto ha sido verificado por la jefe de Contabilidad y Finanzas. Hay diferencias sustantivas, evidentes, respecto a la caja que fue encontrada y la que fue sustraída”, indicó la autoridad.

Así también detalló que “no es del mismo color, no tienen el mismo sistema de apertura, no tiene los mismos sellos, no tiene el mismo tipo de bandejas al interior de la caja de seguridad. Por lo tanto, no es la caja que fue sustraída desde el Ministerio de Desarrollo Social”.

Robo de computadores y caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social

Recordemos que la semana pasada, desde el Ministerio de Desarrollo Social, el cual es liderado por el ministro Giorgio Jackson, se robaron 23 computadores y una caja fuerte.

Por un lado, los computadores fueron encontrados en Renca, mientras que la caja de seguridad sigue sin ser encontrada.

Recordemos que la Fiscalía Centro Norte obtuvo prisión preventiva anticipada para Miguel Ángel Apablaza Suárez (24), principal acusado por el robo de computadores y una caja de seguridad en el Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total para Elena Rojas Crespo (60), abuela de Apablaza.