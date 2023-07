Elvira no pudo inscribir a su hijo Ulises con el apellido paterno, ya que su pareja es un militar estadounidense que se encuentra fuera de Chile y no recibió en un principio el asesoramiento adecuado para hacer el trámite. Actualmente, el Registro Civil está ayudando a esta mujer para que pueda solucionar lo antes posible su dilema.

El 7 de marzo pasado, en la Clínica de la Universidad Católica en Santiago, nació Ulises, quien es hijo de Elvira Villarino y Rodney Nettles, una madre chilena que trabaja en el área del turismo y el periodismo, y un padre estadounidense quien es militar y actualmente se encuentra en Oklahoma (EEUU).

Sin embargo, este bebé no pudo ser inscrito con el apellido de su papá, debido a que este se encuentra fuera del país y la mamá no fue bien orientada sobre los papeles que necesitaba para hacer el trámite.

En conversación con BioBioChile, esta madre, quien además es bastante activa en redes sociales, contó el dilema que vive hoy en día y cómo esto le ha dificultado para que su hijo pueda acceder a algunos beneficios.

Inscripción en el Registro Civil

Elvira comenta que la mayor parte del embarazo la vivió en el extranjero, y cuando llegó a Chile se aseguró que cuando lo fuera a inscribir no le fueran a poner problema en el Registro Civil, ya que su pareja no es chileno y no estaba tampoco acá.

“Llamé a diferentes registros civiles, de hecho fui presencial. Y me dijeron que no iba a haber ningún problema, que literal era que él solamente tenía que venir a firmar. Que ese era el único drama, pero que él podía aparecer, figurar como el padre”, manifestó la afectada.

El 17 de marzo, es decir, 10 después de haber sido sometida a una cesárea, Elvira acudió al Registro Civil de calle Huérfanos, para ver el tema del RUT de su hijo y que este se pudiese atender en la salud.

La mujer manifiesta que llegó con toda la fe del mundo respecto a que iba a poder inscribir a su hijo con el apellido del padre.

“Me atendió un funcionario y el asunto es que me dice que no, que él no va a colocar el nombre del padre porque él tiene que estar ahí. Y yo le dije que no es que vaya a firmar, ya sé que él tiene que estar presencial, pero quiero que aparezca él, que figure como el padre de mi hijo”, comentó esta madre.

Fue ahí cuando se generó una discusión de varios minutos entre la mujer y el funcionario, quien le dijo que hablaría con el jefe o jefa del lugar. “Se fue como por 10 minutos a supuestamente hablar con la persona y volvió y me dijo que no me podían atender”, precisó.

Luego, el trabajador del Registro Civil le señaló a Elvira que el papel de inscripción “tenía que venir en blanco, que no podía venir rellenado”.

“Me hizo ir nuevamente a la clínica a buscar un papel en blanco. Llegué de nuevo al Registro Civil con el papel en blanco, porque él me dijo que yo no lo podía rellenar, que tenía que ser él el que rellenara el papel”, detalló la madre, agregando que nunca le dijeron eso cuando preguntó previamente.

“Madre Soltera”

Entre medio de todo esto, Elvira explica que el funcionario mantuvo en todo momento un tono hostil, sobre todo cuando le repitió varias veces que sería “una madre soltera”.

El trabajador rellenó el papel y le dijo: “Te voy a colocar como madre soltera y tu hijo va a tener los apellidos tuyos. No puede optar a tener los apellidos, ni el primer ni el segundo apellido, como el del padre”.

“El tema es que se me negó colocarlo a él como el padre de mi hijo (…) No hay ningún registro donde salga que él es el padre de mi hijo, nada, ningún papel”, acusa esta madre.

Es decir, este bebé tiene los apellidos de su madre, por lo que figura como Ulises Villarino García.

Según comenta Elvira, el funcionario le dijo que después iba “a ser súper fácil” cambiarle el apellido.

No obstante, toda esta situación ha sido un verdadero drama para ella. “Hasta el día de hoy sigo peleando con las embajadas, consulado, con el registro civil, con abogados, porque no es tan fácil llegar y cambiarle el apellido a una persona cuando no está el padre”, manifestó.

“El error está hecho”

“Entonces me comuniqué y mi pareja se comunicó también con las embajadas de Chile en Estados Unidos y las embajadas de Estados Unidos en Chile. Y nos dijeron que ellos tampoco podían hacer nada, porque eso no era de su jurisdicción, que eso era un problema del Registro Civil”, comentó Elvira.

La mujer dijo además que el Registro Civil asumió su error, “pero que lamentablemente cuando el error está hecho, no se puede enmendar y eso lo tengo que llevar al Poder Judicial”.

Elvira tuvo que buscar un abogado para que la guíe en todo este proceso, y fue en ese momento que el Registro Civil se comunicó con ella.

“Se comunicó conmigo Daniel Pizarro, que es el jefe de gabinete de la Dirección Nacional del Registro Civil, para que me llamara Jorge Zúñiga, que es el jefe regional. Me hicieron una llamada grupal con la directora del Registro Civil y todo”, señaló la mujer, agregando que “ellos han sido de mucha ayuda e igual me tranquilizaron un poco, que están tratando de ver cómo pueden ayudarme”.

Ellos le dijeron que tenía que presentar una serie de papeles, que ellos iban a escalar el caso por dentro para averiguar por qué el funcionario había actuado de esta manera.

Entre los trámites que le señalaron está el que su “pareja tenía que llevar muchos papeles a la Notaría y ser firmados frente al notario, y mandarme la copia original para que ellos pudieran ayudarme y tratar de solucionarlo lo antes posible”.

Además, el próximo martes 18 de julio, Elvira tiene una cita con un abogado para que la oriente y la pueda ayudar también.

En esta línea, la mamá de Ulises comenta que tuvo que pelear, llamar y mandar muchos correos al Registro Civil, quienes recién la semana pasada se comunicaron con ella.

Militar estadounidense

Al preguntarle sobre cuáles son las trabas que tiene su pareja para viajar a Chile, Elvira nos comenta que el gran problema está en “la baja de paternidad”.

Incluso, en tres días más, Rodney fu destinado a Corea, lo que le impide tomarse sus vacaciones.

“Para pedir la baja de paternidad les exigen mostrar el papel que aparezca que ellos son los padres, y pregunté incluso si podía ser una muestra de ADN para corroborarlo, le dijeron no, que tienen que ser los papeles legales”, señaló la madre.

Hostilidad

Elvira remarcó que sintió “hostilidad” cuando comentó que su pareja era extranjero y militar estadounidense.

Además, el funcionario le repetía mucho el tema de “madre soltera”.

“Como que me lo decía queriendo hacer daño, entonces como que sentí mucha hostilidad de parte de él, cosa que también se lo dije a la directora del Registro Civil”, manifestó la mujer.

La directora del Registro Civil de Huérfanos, en tanto, le dijo a Elvira que el funcionario “jamás la fue a buscar”.

“Fue una situación extraña, porque él tampoco fue desagradable en el sentido de como tratarme mal ni nada, como que todo me lo decía de esa manera hostil, pero con una sonrisa. Entonces fue muy difícil leer la situación”, indicó Elvira.

Beneficios para su hijo

Respecto a cómo esto le ha afectado tanto a ella como a su hijo, la mujer cuenta que ella tiene además nacionalidad española y debe viajar al país europeo en octubre.

En este sentido, la mujer señaló que no puede sacarle a Ulises “el pasaporte español, ni chileno, y mucho menos norteamericano. Entonces no tengo la opción de viajar, tengo que modificar todo, estar preocupada de los documentos porque llamé al consulado y pregunté. Dijeron que hasta que mi hijo no tenga los apellidos fijos, se me sugiere no sacarle ningún documento legal de ese nivel, porque después explicar en el Consulado o en España que finalmente su apellido no es este, es este otro, iba a ser otro problema que me iba a requerir quizás meses para solucionarlo”.

“Al ser hijo de militar, él tiene la opción de recibir la salud gratis en el extranjero. Entonces, al no estar como hijo de norteamericano, como tener su nacionalidad norteamericana, le quitan esa opción de cómo recibir esos beneficios”, precisó la mujer.

Sumado a esto, Elvira dijo que tampoco le puede sacar el carnet. “Tiene el RUT, pero el carnet me dijeron que no lo sacara, porque si es que iba a cambiar el apellido tenía que esperar. Entonces estoy como en nada”, manifestó esta madre.

BioBioChile se comunicó con el Registro Civil, desde donde dijeron que están asesorando a Elvira e investigando quién es el funcionario que la atendió. Además, precisaron que sin un poder notarial emitido por el padre, el organismo no podía inscribir a Ulises con el apellido de Rodney.