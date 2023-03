La tarde de este martes, a las 14:38 horas, un sismo de mediana magnitud sacudió el centro de Chile.

De acuerdo a Sismología el movimiento fue de 5,6 con el epicentro a 13 kilómetros al noroeste de Melipilla, en la región Metropolitana, a 63 kilómetros de profundidad.

Como es tradición en cada una de estas ocasiones, los chilenos acudieron a redes sociales a compartir imágenes de cómo vivieron el temblor.

Mientras algunos mostraron videos de sus casas, otros – en Santiago – apuntaron sus cámaras al Cerro San Cristóbal, en el cual se pudo ver pequeños desprendimientos.

Desde Parquemet, no obstante, confirmaron a Radio Bío Bío que no existe peligro para la ciudadanía y que las mallas de contención funcionaron.

En Valparaíso, en tanto, la diputada por La Araucanía Gloria Naveillán (IND) se ha vuelto viral por particulares dichos al respecto.

Entrevistada por CHV en el Congreso, la legisladora relató que estaba almorzando en el piso 1 al minuto del temblor.

“La verdad tengo que reconocer algo que sé que mucha gente va a decir ‘está loca’, pero como todos dicen que estoy loca da lo mismo. Me encantan los temblores. Me encantan. Encuentro que es como una sensación de adrenalina. Es como cuando te subes a un avión, no puedes hacer nada. Entonces, como dicen los gringos, relax and enjoy. Por Dios que estuvo rico”, sostuvo.

Diputada Gloria Naveillán sobre el temblor: "Por Dios que estuvo rico" pic.twitter.com/rD9hwaFMPQ — Ojo a la Tele (@OjoalaTele) March 21, 2023

