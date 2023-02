"Si no es hoy será mañana a primera hora", esas fueron las palabras del abogado defensor de Marco Antonio López, alias “Parived” tras la emanación de una orden de detención en contra de su representado esta jornada.

La mañana de este miércoles la PDI confirmó que emitió una orden de detención en contra de Marco Antonio López, alias “Parived”, por lo que su abogado defensor aseguró que su representado se entregaría a la justicia en las próximas horas.

Lo anterior se enmarca dentro del denominado “Caso Relojes”, cuya investigación derivó en un operativo llevado a cabo el día de ayer, en donde detectives allanaron diferentes domicilios y locales, así como también la casa que comparte “Parived” junto a su esposa, la animadora de TV, Tonka Tomicic.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el abogado representante de “Parived, Mario Vargas, explicó que la orden de detención no se justifica, y que hasta el momento no han sido notificados oficialmente de la investigación.

Durante la entrevista, Vargas indicó que: “Yo entiendo mucho las razones, por lo menos, y lo he explicado en varias oportunidades. En la carpeta de investigación (…) Al día de hoy, no existe ningún nuevo antecedente que involucre a mi representado“.

Además, agregó que durante la jornada de ayer “salieron órdenes de detención para 26 personas, y no estaba mi representado. La decisión (de allanar la casa de López y Tomicic) me pareció que causó perjuicio para la imagen de mi representado, y pedimos una audiencia para que nos informen sobre de qué se trata esta investigación“.

Con respecto a por qué se habría emanado una orden de detención en contra de “Parived”, habría sido tras el allanamiento de joyas y relojes, cuya posesión no tenía justificación, lo que fue desmentido por Vargas.

Por ahora, ante la orden de detención, el abogado del esposo de Tonka Tomicic, dijo: “Vamos a ponernos a disposición del tribunal lo antes posible, si no es hoy, será mañana a primera hora”.

Por último, Vargas comentó que ayer, durante el allanamiento, “Parived” no se encontraba en su casa, y que la orden que tenía la PDI solo era de allanamiento, y no de detención, por lo que alegó: “El Ministerio Público no ha tenido problema en filtrar información a la prensa, lo mínimo es que mi representado pueda comparecer con su abogado”, dijo.

