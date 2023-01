Al menos 11 pagos realizó la empresa Asesorías Técnicas (Asetec) a María Soledad Simonetti entre enero del 2014 y el mismo mes en 2015. La empresa, ligada desde sus inicios a Renovación Nacional, recordemos que recibió pagos de SQM y Copec, empresas investigadas por financiamiento ilegal a la política.

La cónyuge del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba -quien es invstigado actualmente por Fiscalía por triangulaciones de dineros en la comuna- recibió al menos 20 millones de pesos en total, lo que fue rectificado en boletas de honorarios que la misma mujer emitió.

Sobre la explicación para el pago de esos montos se refirió Mario Desbordes, quien consultado por el medio CIPER, afirmó no recordar qué trabajo en específico realizó la esposa del exalcalde. Cabe mencionar que Desbordes estaba a cargo de la administración de la sociedad en los años de los pagos emitidos.

A continuación, un estracto de la entrevista realizada por CIPER.

-¿Pero no recuerda que la señora de algún connotado alcalde de RN haya cumplido algún rol como para trabajar en Asetec?

Ocho años después, no. Asetec tenía varias áreas distintas, chiquititas. Había personas que hacían informes. Si tú me preguntas quiénes hacían los informes, de memoria el 2014 no lo sé. Había distintos profesionales que ayudaban a hacer informes. Quién hacía la mantención, quién iba a las empresas a entregar los informes, etcétera, tampoco me acuerdo tampoco porque eran varias personas las que colaboraron en Asetec.

Cabe mencionar que, según lo consignado en la sentencia del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, que revisó la investigación realizada por el SII sobre los pagos que realizó Copec a Asetec , “La documentación descrita precedentemente da cuenta de servicios que no fueron prestados por su emisor”.

Lo anterior se traduce en que, en un intento de justificar los servicios prestados por la empresa, para que se justificasen los pagos por parte de las empresas, “los documentos presentados fueron insuficientes para acreditar la efectiva prestación de los servicios, en circunstancias que los respaldos de los supuestos informes comprometidos no poseen constancia de recepción de la contribuyente denunciada, de manera que no es posible acreditar que dichos informes hayan sido recibidos”, indica el libelo.

Investigación hacia los bienes de María Soledad Simonetti

Según información enviada por el SII a la fiscalía, las boletas anteriormente mencionadas son solo parte de las indagatorias a los bienes totales de la esposa del exalcalde, en relación a la investigación en contra del exalcalde Torrealba.

También se encuentran en la mira del Ministerio Público 25 boletas emitidas por ella entre 2014 y 2020 a la sociedad Simonetti Abogados y Compañía.

Además, son parte de la carpeta investigativa las inversiones en fondos mutuos y acciones que Simonetti ha acumulado, desde 2015 en adelante.