La Municipalidad de Las Condes implementa desde esta semana un plan para reducir el tiempo de los semáforos por las noches, para que los autos pasen menos segundos detenidos y así evitar delitos.

Según un comunicado del municipio, este 2022 los robos de violentos de autos subieron un 121% en comparación con mismo lapso de 2021, los que ocurren preferentemente entre las 20:00 y las 23:59.

Por ello, en Apoquindo, Américo Vespucio, Colón, Isidora Goyenechea y Vitacura se reducirá el ciclo de sus semáforos desde las 21:00.

La alcaldesa Daniela Peñaloza justificó la medida y dijo que con este plan buscan “reducir el tiempo de espera de los ciclos del semáforo para estar menos expuestos y sentirse más seguros transitando después de las 21:00 horas por nuestra comuna”.

“Muchos vecinos me han planteado que el temor de manejar de noche es mayor que en el día. Sobre todo, mujeres que al llegar a un semáforo en rojo reducen la velocidad para no tener que detenerse o prefieren pasar con luz roja que estar detenidas. No permitiremos que esto siga ocurriendo. La libertad de las personas no se puede ver coartada por un grupo de antisociales. Por eso, se intervendrán 8 cruces semaforizados, entre las 21:00 y las 6:30 horas aproximadamente”, agregó.

Cada semáforo será evaluado para determinar que la medida no afecte la seguridad de automovilistas y transeúntes, de manera coordinada con la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT).