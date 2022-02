"No queremos más empresas de contaminación que afecten la calidad de vida de los vecinos", manifestó el alcalde de la Municipalidad de Til Til, Luis Valenzuela, por la eventual instalación de un relleno sanitario industrial en la comuna.

El alcalde de Til Til, Luis Valenzuela, hizo un llamado a los vecinos de la comuna para que se informen sobre el proyecto Ciclo que instalaría un relleno sanitario en la zona.

En una instancia se reunió con la habitantes de Rungue, el jefe comunal indicó que “no queremos más empresas de contaminación que afecten la calidad de vida de los vecinos y sacrifiquen el medioambiente. No queremos eso, y todos vamos a impulsar las fuerzas para que esta empresa no se instale ¡No a Ciclo!”. ⁣

En la misma línea, a través de las redes sociales de la Municipalidad de Til Til, señalaron que están haciendo un despliegue en el sector para reunirse con las y los dirigentes medioambientales para que se sumen a la causa.

También, Valenzuela informó que a raíz del diálogo con el Gobierno Regional Metropolitano, se llegó a la conclusión de iniciar la modificación del Plano Regulador en la región Metropolitana.