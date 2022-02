Preocupación existe en la zona oriente de la capital, luego que desde hace meses se repitan hechos de violencia en el Parque Titanium.

Los viernes, al terminar la jornada laboral, en el lugar se reúnen grupos de jóvenes a un costado de los edificios, donde suelen ocurrir golpizas que han sido difundidas por redes sociales.

Fue así como durante los últimos días se produjo una agresión contra un joven de 16 años, quien resultó con lesiones de diversa consideración.

Su testimonio

La víctima declaró a Mega que fue amenazado con un arma de fuego y que también fue agredido con un electroshock.

“Me había devuelto a buscar un bolso y dentro de eso me pararon en la esquina tres cabritos. Uno estaba con polera blanca y gorro y zapatillas negras, y ese fue el que me insistió en pelear. Había otro amigo de él que me estaba amenazando con una pistola”, relató.

Luego, señaló que tras ello los individuos se abalanzaron sobre él para golpearlo reiteradamente, junto con aplicarle corriente mediante el mencionado electroshock. El joven de 16 años resultó con varias lesiones en la cabeza.

“Me robaron anillos, el teléfono y me querían sacar hasta las zapatillas. Eran como 20 personas pegándome en todo el cuerpo”, agregó en conversación con TVN.

Finalmente, fue asistido por amigos y personal de seguridad, siendo trasladado a un centro asistencial para tratar sus heridas.

Tras lo ocurrido, Carabineros realiza los viernes operativos en el sector para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de agresiones.