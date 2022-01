Un intento de asalto se registró la noche del martes en la comuna de Quilicura, cuando un número indeterminado de sujetos ingresaron a la bodega de una empresa de transportes tras forzar las puertas de accesos, con el objetivo de sustraer diversos objetos.

Según informó Carabineros, los delincuentes llegaron en varios vehículos al lugar, y tras ingresar al terreno donde se emplaza la bodega, se percataron de la llegada de la policía uniformada, huyendo del lugar, sin lograr su cometido.

La situación fue explicada por el capitán Carlos Hernández de Carabineros, quien aseguró que debido al rápido actuar de la institución, se logró frustrar el asalto, añadiendo que los sujetos utilizaron automóvil para bloquear las inmediaciones de la bodega.

“A eso de las 22:00 a raíz de un llamado al plan cuadrante, personal de la comuna de Quilicura se traslada hasta una empresa de transportes y reparto de encomiendo, debido a que unos sujetos habían ingresado a esta empresa, pero por el rápido actuar de personal de servicio, se habría frustrado este robo, pues los sujetos huyeron del lugar”, indicó Hernández.

“Efectuaron barricadas en diversas intersecciones del lugar, con vehículos y barricadas con elementos en este caso, madera y neumáticos en combustión (…) mantenemos cuatro vehículos incendiados y un a vehículo abandonado, que en su interior tenía elementos como miguelitos”, agregó el capitán de Carabineros.

De momento, no se han registrado detenidos por este incidente, además la autoridad policial indicó que no se efectuaron disparos y no hubo disparos durante el operativo.