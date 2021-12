La excandidata a senadora y a gobernadora por la región Metropolitana, Karina Oliva, celebró el triunfo del presidente electo, Gabriel Boric, durante el pasado domingo de Elecciones 2021.

A través de sus redes sociales, Oliva dijo “el amor del pueblo, siempre vence al odio”, acompañada de una fotografía de Boric además del hashtag #BoricPresidente.

Recordemos que en noviembre de este año, se dio a conocer que los asesores y militantes de Comunes de la campaña a la Gobernación de Oliva, rindieron al Servicio Electoral $137 millones, lo que fue catalogado como las boletas más altas registradas de todas las candidaturas.

Tras esto, y una serie de antecedentes que empañaron su candidatura al senado, en ese entonces; el fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó la apertura de una investigación de oficio contra Oliva por el presunto delito de fraude de subvenciones tras la millonaria rendición.

Luego de esto, Gabriel Boric, en medio de su campaña por las Elecciones Generales 2021 (primera vuelta) dijo que “no puede haber enriquecimiento con platas públicas, y en eso quiero ser absolutamente claro. A mí me parece que cuestiones de estas características son inaceptables, en ese sentido nosotros no vamos a trepidar hacia ningún tipo de defensa corporativa”.

Lo anterior significó que Boric dejara de apoyar a Oliva por encontrarse cuestionada. “Una persona que está cuestionada de esa manera no cuenta con mi apoyo”, afirmó.