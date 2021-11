Luego de la polémica por la rendición de cuentas de la campaña a gobernadora de Karina Oliva, quien pagó más de $130 millones a 7 militantes del Partido Comunes. El candidato presidencial, Gabriel Boric, dijo que "no puede haber enriquecimiento con platas públicas, y en eso quiero ser absolutamente claro. A mí me parece que cuestiones de estas características son inaceptables, en ese sentido nosotros no vamos a trepidar hacia ningún tipo de defensa corporativa".