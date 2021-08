Un grupo de funcionarios protesta a las afueras de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile en la región Metropolitana denunciando precarias condiciones laborales en el marco de las normas sanitarias por la COVID-19 en los recintos penitenciarios.

La manifestación pacífica se realiza en la sede ubicada en Rosas 1264 donde los trabajadores posicionaron carteles y se encadenaron en las rejas de la oficina donde también gritaron consignas.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Patricio Baquedano, afirmó que la movilización se realiza “por la preocupación que tenemos desde Arica hasta Porvenir, no queremos vulnerar la seguridad de los recintos penitenciarios. Estamos preocupados por la salud de los funcionarios, sus familias y la salud de la población penal, no queremos brotes masivos dentro de los recintos”.

Un ejemplo de esto se está registrando en la cárcel de Linares, la que se mantiene bajo cuarentena —tanto los internos como los funcionarios de Gendarmería— situación que los trabajadores no quieren que se repita en otras cárceles.

“Queremos que la autoridad del servicio no llame a los funcionarios a regresar a que trabajara, queremos relevos. No queremos funcionarios contagiados, queremos que tengan una preocupación por parte de la Dirección General (…) Queremos turnos rotativos. Desde marzo hubo preocupación, pero ya no. No hay insumos básico ni tampoco se exige el pase de movilidad ni el PCR a los visitantes de la cárcel”, soslayó Baquedano.

El día de ayer, lunes, los funcionarios rechazaron el retorno a la normalidad y acusaron “turnos de esclavitud” a las afueras del penal Santiago 1.

A través de un comunicado, confirmaron que iniciaron una jornada de paralización de actividades en todo el país, por la decisión de las autoridades de Gendarmería de retornar a la normalidad en la institución.