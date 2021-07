Siguen los problemas en la capital ante la falta de stock suficiente para cubrir la demanda de vacunas Pfizer, la única aprobada para los adolescentes que están en pleno proceso de vacunación. Desde Maipú y La Florida, critican duramente a Enrique Paris y al Gobierno.

Cientos de personas llegaron este martes al principal centro de vacunación de Maipú, el que esta a un costado de la plaza de la comuna, para inocularse según las indicaciones que había hecho el Ministerio de Salud y que garantizaba las dosis a ciertos grupos.

Durante esta semana, solo se inocularán segundas dosis de quienes se vacunaron el 28 de junio al 4 de julio; como también adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas y embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional.

Sin embargo, al vacunatorio llegaron decenas de personas que durante los días anteriores no lograron vacunarse con la vacuna Pfizer ante su quiebre de stock y que, como el día estipulado para ellos ya había pasado, eran tratados como rezagados y por ende no iban a ser vacunados.

La situación se tornó compleja pues las filas eras muy largas, pero progresivamente fueron disminuyendo con el correr del día.

Consultado por lo que había ocurrido con las personas que no tenían prioridad para inocularse, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, señaló que habían realizado una petición al Ministerio de Salud, pero la respuesta llegó recién en la mañana de hoy.

El problema que acusa el jefe comunal no es nuevo para otras autoridades, pues aseguran que no pueden realizar programaciones de vacunas si no saben si al día siguiente van a contar con dosis. Es más, dicen que todos los días reciben un numero distinto de vacunas que en algunas oportunidades puede ser menor al que se había adelantado.

Disparan contra Piñera y Paris

Otro alcalde que piensa de similar manera es Rodolfo Carter de La Florida, quien aseguró que la responsabilidad para entender estas situaciones es del Ministerio de Salud, que no decanta ni transparenta la información como debiera.

El jefe comunal también se refirió a los comentarios del ministro Enrique Paris, quien respondió a sus críticas con la frase “casi me dan ganas de hacer un chiste, pero no lo voy a hacer. Los reclamos vienen claramente de personas muy ligadas a temas eleccionarios, pero la verdad es que si han habido retrasos”.

A ello, Carter declaró que “el ministro se dedicó al humor, una cosa insólita, grotesca en el momento que estamos viviendo”.

Carter añadió que Paris le debe una disculpa a los chilenos señalando que el cargo le quedó grande ante los problemas que se han vivido con respecto a la vacunación.

Según informó Chilevisión, en el vacunatorio ubicado en el Estadio Bicentenario se instalaron lienzos donde se responsabiliza al presidente Sebastián Piñera por la no vacunación de los rezagados, ante la amenaza de sumarios a los municipios que no se apeguen al calendario.