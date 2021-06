Luego de que el Ministerio de Salud (Minsal) se expresara con respecto a la presunta vacunación contra la COVID-19 a una niña de 4 años por error —su madre— Paulina Marín, describió los hechos y los síntomas que a tenido su hija desde el episodio ocurrido en Recoleta.

Según lo relató, Paula fue hasta el Cesfam de Recoleta con sus dos hijas, de 9 y 4 años respectivamente, ya que debía inocularse con la segunda dosis contra la COVID-19. En el lugar y para aprovechar el momento, consultó si podían vacunar a sus hijas contra la influenza por lo que les realizó el procedimiento.

“Estábamos solo las 3 con la gente del vacunatorio que eran 3 más. En eso empieza la vacunación, le pasan una hoja con las vacunas a la TENS y vacunan a Isidora (9), pero no la vi. La que sí vi fue a Pía (4) porque la tuve que tomar en brazos para que la pudieran vacunar (…) Ahí encontré que que la jeringa era rara porque no era la misma de la influenza y tenía poco líquido (…) Uno va confiado, nunca ha pasado algo raro”, señaló Paula.

“Nosotros no sabemos si es Isidora o Pía”

Luego de finalizada la vacunación las tres volvieron a su casa, “a las 15 horas me llama el encargado del Cesfam de ese turno y me dice que a una de mis dos hijas le habían puesto la Pfizer. A esto me dice que el SAPU está disponible y también la ambulancia por cualquier cosa”.

“Han pasado 5 días, las primeras 3 noches no dormimos nada con el miedo a que le pasara algo. La negligencia que cometieron pudo haber sido peor, mis hijas pudieron haber muerto con esta negligencia, es una vacuna para adulto no para niños (…) No tengo nada en contra de la vacuna, yo me vacuné”, agregó molesta la madre de la presunta afectada.

En tanto, los padres realizaron un seguimiento a los síntomas de las dos menores de edad, y por ello las llevaron a un control médico. “La encontró estable, súper bien y le seguirán haciendo un seguimiento (…) Nosotros no sabemos si es Isidora o Pía, nosotros creemos que puede ser Pía por lo síntomas que ella tuvo. Tuvo Dolor de cabeza, dolor de brazo, escalofríos, vomito y ayer empezó con una gripe. Está estable”.

Respuesta de las autoridades a la familia

“Nosotros fuimos al Minsal a hacer una denuncia, pero nos dijeron que solo se puede hacer un reclamo y se supone que entre 15 a 20 días nos pueden dar una respuesta (…) después fuimos a la Seremi de Salud y encontré que le bajaron mucho el perfil al tema, pero dijeron que harían los protocolos. La Municipalidad y el consultorio también, pero nadie se ha acercado”

Cabe destacar que el Instituto de Salud Pública (ISP), órgano encargado de validar los medicamentos y sus aplicaciones en el país, aprobó habilitar el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños, niñas y adolescentes mayores de 12 años en Chile.

