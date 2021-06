Tras la viralización de un video que muestra la punción más no la inoculación en sí de la vacuna contra la COVID-19 a una mujer de 23 años, decidió dar su versión de los hechos y desmintió los dichos de la Municipalidad de Huechuraba.

Según lo consignó Camila Santander a La Red, “se hicieron todos los procedimientos correctamente, entramos al módulo, me vacunaron, hice la espera. Pero mi hermano me iba molestando entonces me grabó porque me daba miedo vacunarme (…) Después le pedí el video y nos dimos cuenta que no había inoculación, además yo dije ‘no me dolió nada’, (no tenía) ardor o molestia que causa una inyección”.

Ante esto, Camila le mostró el video a sus familiares quienes concluyeron que el procedimiento no había sido aplicado de manera correcta. “Nos dijeron que tuviéramos ojo, y decidimos hablar con una persona que sabía, y nos dio la respuesta ‘no fuiste inoculada’“, comentó.

Luego de que el municipio conociera el archivo audiovisual, afirmaron que el procedimiento había estado a cargo de una TENS en formación, y que la “persona recibió la dosis de la vacuna correspondiente, aceptando las explicaciones entregadas por el personal de salud”, lo cual Camila desmiente.

“Me llamaron hoy y me pidieron disculpa porque habían visto el video, y que me fuera a vacunar de nuevo. También recibí una llamada de la enfermera encargada de la vacunación para aclarar la situación (…) No me he puesto la primera dosis“, manifestó Camila.

Recordemos que el hecho se dio la jornada del miércoles 2 de junio en el Vacunatorio de Huechuraba, el cual se encuentra emplazado en las inmediaciones de Espacio Riesco.

Finalmente, el municipio inició una auditoría para investigar el hecho, lo que también fue confirmado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.