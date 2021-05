Durante la tarde de este martes el candidato a concejal por Maipú, Alejandro Almendares (RN), junto a su equipo de campaña fueron agredidos por vecinos en la feria libre “Cuatro Álamos” de la comuna.

Un video captado por testigos registró cómo un grupo de al menos 4 personas agreden con puños y patadas a la esposa del candidato, mientras éste último intenta defenderla por lo que también fue violentamente golpeado e insultado.

A través de sus redes sociales y visiblemente afectado, el candidato relató lo ocurrido, “con mucha indignación y pena (…) acabamos de ser salvajemente y cobardemente agredidos por una multitud de personas que apoyan a otros candidatos a la alcaldía y que está en contra de la alcaldesa Cathy Barriga”, consignó.

“Hoy ha sido agredida mi mujer (…) tuve que poner mi cuerpo (…) pero esto da cuenta del ambiente intolerante y tóxico en que se ha tornado una campaña política (…) Hoy nuevamente la izquierda nos ha agredido salvajemente por estar representado nuestras ideas”, agregó.

En sumatoria el candidato a alcalde por la comuna de Cerrillos, Alejandro Almendares (padre del agredido) agradeció las múltiples muestras de cariño que recibieron tras la “violenta agresión que sufrió mi hijo junto a su señora (…) Mi hijo vive y trabaja en Maipú, y aunque así no fuera, aspiremos a vivir juntos en paz y no con temor a quienes pretenden relevar diferencias que no existen”, soslayó.

La agresión habría sido desencadenada tras las múltiples acusaciones en contra de la Municipalidad de Maipú, y de su alcaldesa Cathy Barriga, por presunta corrupción.

Finalmente, Almendares afirmó que interpondrán una querella en contra de quienes resulten responsables por la agresión.