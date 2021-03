Nicole, la madre de una niña de 10 años y un bebé de 4 meses que fueron afectados por el lanzamiento de gas pimienta en Bajos de Mena, comuna de Puente Alto, relató la situación ocurrida mientras compraba en una feria libre la tarde del sábado.

Según lo contado la madre, “la policía pasa y nos rocía un spray fuerte. Yo después supe que era gas pimienta (…) Me ardía la cara, los ojos, los brazos. Mi hija gritaba y me decía ‘me duele, me duele, se tocaba los ojos’. Mi hijo ya no reaccionaba”.

Afectada por el químico, ella y sus dos hijos se alejaron del lugar a pedir ayuda a locatarios de la feria quienes les dieron agua ya que se estaban ahogando.

“Lo hicieron contra toda la gente. No vieron que dentro de esa gente había abuelitos, niños, bebés como mi hijo, mujeres embarazadas”, agregó la afectada según lo consignó el matinal Mucho Gusto de Mega.

“Mi hijo estaba con los ojos muy apretados, no los abría (…) era como que lloraba pero se ahogaba. Botaba espuma, mucha saliva por la boca (…) Tenía un llanto super desgarrador, pensé que se iba a morir”, rememoró Nicole.

Desorientada, y sin poder ver bien, la madre se dirigió a un consultorio cercano donde su hijo fue atendido. “Un niño se asusta y no lo asimila como nosotros, mi hijo podría haber tenido un paro“, le alertó uno de los profesionales del establecimiento de salud.

Los hechos

El domingo pasado, se viralizaron a través de redes sociales, algunos videos que dieron cuenta del hecho. Según lo relatado por testigos, personal de Carabineros de la 66° Comisaría de Puente Alto se encontraba haciendo un operativo por el robo de un camión en la feria libre.

En ese momento, un número indeterminado de uniformados a bordo de una patrulla de la institución, pasó y roció gas pimienta, el cual fue receptado por varias personas que compraban.

Ante esto, las personas afectadas presentaron insuficiencia respiratoria, tos, y dificultad para ver.

Al respecto, la Defensoría de la Niñez, indicó que tomaron conocimiento y están recopilando los antecedentes que les permitan ejercer facultades, y también informarán de la acción judicial en este caso.