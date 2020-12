La trazabilidad es uno de los factores determinantes en el control y manejo del covid-19, sin embargo, se ha convertido en el principal problema de los encargados de registrar los contactos estrechos. Esto, porque algunos pacientes no entregan información real y correcta que permita establecer y fijar las cuarentenas preventivas.

Otros, en tanto, pese a estar contagiados son sorprendidos manejando, sin respetar el confinamiento obligatorio en sus hogares.

Así lo evidencian desde el Centro de Trazabilidad de la Municipalidad de Lo Espejo, donde escuchan con más frecuencia a contagiados que temen dejar datos de sus contactos porque muchos son trabajadores independientes que con el confinamiento pierden su único ingreso económico.

Pero esa no es la única causa. Otros, en tanto, no proporcionan la información requerida porque no tienen interés de ayudar, caen en el relajo o por falta de información.

Mónica Andujar, médico que trabaja en el Centro de Trazabilidad de Lo Espejo ha atendido caso con historias insólitas e irresponsables. “He llamado a pacientes covid-19 para hacer el seguimiento y me contestan manejando. Me han dicho si los puedo llamar en otro momento porque pueden chocar. Sin ningún remordimiento y sin miedo a consecuencias”

Lo Espejo ha sido una de las comunas que retrocedió a Transición en plan Paso a Paso, un tema que ha preocupado a su alcalde Miguel Bruna, principalmente por la falta de autocuidado.

“Cada mes realizamos cerca de 3.000 test rápidos y más de 400 PCR en los barrios con operativos gratuitos en terreno y hospitalizaciones domiciliarias, ya que sabemos la importancia de la trazabilidad junto al Departamento de Salud. Pero se ha visto un relajo por parte de la comunidad espejina y en el gran Santiago” afirmó el jefe comunal.

Datos falsos es otra mala práctica que llegan hasta el centro, según detalló el médico Ernesto Rivero, quien ejemplificó la realidad que viven con un caso: “Notificamos a una mujer como positivo de covid quien nos dijo que sólo vivía con su hijo. Pero revisando sus fichas del Cesfam nos encontramos que en realidad vivía con 11 personas. Falsa información que afecta el control de la trazabilidad”.

Preocupante situación que deja en evidencia la falta de compromiso y cuidado de algunos ante una pandemia que sigue fuerte en el país.

El trabajo del Departamento de Salud Municipal de Lo Espejo para combatir la pandemia se enfoca en zonas de calor, donde se rastrean los casos positivos. “De los últimos 5 informes epidemiológicos nuestra razón de contacto estrecho por caso fluctúa entre 1.3 y 3.3, pero cuando se miente en la información la tarea es más compleja”, comentó Bruna.

Es tal la despreocupación que incluso un paciente positivo con la enfermedad, ingresó un reclamo en el municipio porque “no le daban el alta”, pese a estar activo y tener domicilio en Estación Central, o sea, se desplazó entre comunas para efectuar el reclamo.

Relajo, desinterés, miedo a perder el trabajo he incluso falta de información es lo que ha llevado a pacientes a no entregar los datos correctamente al momento de realizar la trazabilidad. Situación preocupante que puede desencadenar en una segunda ola si no se parte por el autocuidado.