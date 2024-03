La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió mantener el arresto domiciliario total para Simón Acuña, ex jefe de la División de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Bío Bío, investigado en la arista de Camila Polizzi (Fundación en Ti) en el denominado Caso Convenios.

Así lo resolvieron los ministros de la Segunda Sala tras rechazar el recurso presentado por la defensa del imputado por presunto fraude al fisco. En la instancia buscaban su libertad, argumentando problemas económicos y en efecto su necesidad de trabajar.

Para demostrar lo anterior, la abogada que representa al imputado, María Paz Gándara, presentó un informe psicosocial que demostraría la precaria situación económica de Acuña y su familia.

También se apeló en consideración al arresto domiciliario nocturno aplicado a otra funcionaria del GORE, que es acusada del mismo delito.

No obstante, ambos argumentos fueron descartados por el tribunal, manteniendo la cautelar interpuesta en primera instancia.

Presunto incumplimiento de cautelar

El pasado 15 de marzo, el Juzgado de Garantía de Concepción conoció el presunto incumplimiento en dos oportunidades de la medida cautelar de arresto domiciliario total de Simón Acuña.

Según un oficio proveniente de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Coronel, el acusado no estaba en su domicilio en dos oportunidades en que personal policial acudió a verificar el cumplimiento del arresto.

El documento detalla que los días 17 de febrero a las 22:50 horas (horario de concurrencia de Carabineros), y 22 de febrero a 17:12 horas, el imputado no se encontraba en su domicilio.

Situación que el exfuncionario público descartó: “Nunca he faltado a la medida impuesta. Las únicas veces que he salido de mi casa han sido con autorización del tribunal a declarar a Fiscalía y a hacer un trámite al Registro Civil. Me parece muy grave que se informe como incumplimiento algo que no lo es“.